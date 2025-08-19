Isabella Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca e recebem outro diagnóstico

A influenciadora digital e ex-Masterchef Isabella Scherer usou as redes sociais para desabafar sobre a saúde dela e do marido, Rodrigo Calazans
A influenciadora digital e ex-Masterchef Isabella Scherer usou as redes sociais para desabafar sobre a saúde dela e do marido, Rodrigo Calazans. Nesta terça-feira, 19, ela contou que o casal ficou doente após o fim de semana, inicialmente acreditando se tratar apenas de uma forte ressaca, mas, ao irem ao hospital, se surpreenderam com o diagnóstico.
Na publicação, ela contou que, quando os sintomas não melhoraram, decidiram ir ao hospital e se surpreenderam com o diagnóstico. O que parecia apenas uma ressaca acabou sendo causada por três vírus: influenza A, adenovírus e rinovírus.
"Sumimos por motivos de: achamos que era ressaca da festa e era influenza A, adenovírus e rinovírus. Gabaritamos os vítus. Coitado do álcool que levou toda a culpa no sábado comigo prometendo que nunca mais ia beber", contou a chef na publicação.
Em seguida, ela contou que precisou deixar os filhos, Mel e Bento, aos cuidados da mãe. "A minha mãe ficou com as crianças até ontem porque a gente não conseguia levantar da cama. Não sei a última vez que fiquei desse jeito. As crianças chegaram ontem e não sei se foi Deus ou se foi o Tamiflu, mas a gente simplesmente acordou bem e estamos conseguindo cuidar deles e viver normalmente", finalizou.
Recentemente, Isabella Scherer surpreendeu ao fazer um tour pela sua nova cozinha. Ela se mudou para o lar dos seus sonhos e mostrou os detalhes de como ficou a decoração da cozinha. Em um vídeo nas redes sociais, Isa contou que a decoração da cozinha foi feita inspirada em seu fogão luxuoso. Há alguns anos, ela comprou um fogão italiano chiquérrimo, que custa cerca de R$ 50 mil. Veja mais detalhes aqui!
Leia também:Isabella Scherer impressiona com bolo diferentão na festa dos gêmeos: ‘Como faz?’
Ver essa foto no Instagram
O QUE ELA TEVE?
Médico alerta para diagnóstico de Camila Pitanga: 'Mesmo sem sintomas clássicos suspeite'
|Êta Mundo Melhor!: Carta misteriosa de Celso levanta suspeitas em despedida
|Deborah Evelyn comove ao homenagear o marido falecido: 'Meu grande amor'
|Astróloga analisa nome escolhido para o filho de Mariana Rios: 'Sentença de vida'
|Atriz de Guerreiros do Sol, Laíze Câmara fala sobre procedimentos estéticos: 'Aversão'
|Ana Hickmann curte momento de lazer com Edu Guedes: 'Dias mais leves ao seu lado'
|Rodrigo Faro recorda afastamento do trabalho após diagnóstico de câncer da esposa
|Batizado da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve bolo sofisticado; veja foto
|Fabiana Justus faz surpresa de aniversário para o filho; confira
|Paola Carosella se manifesta sobre boatos de romance com Henrique Fogaça
|Fabiana Justus se derrete ao comemorar o aniversário do filho: 'Meu amorzinho'