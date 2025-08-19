CARAS Brasil
  Isabella Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca e recebem outro diagnóstico
Bem-estar e Saúde / Desabafo

Isabella Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca e recebem outro diagnóstico

A influenciadora digital e ex-Masterchef Isabella Scherer usou as redes sociais para desabafar sobre a saúde dela e do marido, Rodrigo Calazans

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 19/08/2025, às 08h15

Isabella Scherer e Rodrigo Calazans
Isabella Scherer e Rodrigo Calazans - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital e ex-Masterchef Isabella Scherer usou as redes sociais para desabafar sobre a saúde dela e do marido, Rodrigo Calazans. Nesta terça-feira, 19, ela contou que o casal ficou doente após o fim de semana, inicialmente acreditando se tratar apenas de uma forte ressaca, mas, ao irem ao hospital, se surpreenderam com o diagnóstico.

Na publicação, ela contou que, quando os sintomas não melhoraram, decidiram ir ao hospital e se surpreenderam com o diagnóstico. O que parecia apenas uma ressaca acabou sendo causada por três vírus: influenza A, adenovírus e rinovírus.

"Sumimos por motivos de: achamos que era ressaca da festa e era influenza A, adenovírus e rinovírus. Gabaritamos os vítus. Coitado do álcool que levou toda a culpa no sábado comigo prometendo que nunca mais ia beber", contou a chef na publicação.

Em seguida, ela contou que precisou deixar os filhos, Mel e Bento, aos cuidados da mãe. "A minha mãe ficou com as crianças até ontem porque a gente não conseguia levantar da cama. Não sei a última vez que fiquei desse jeito. As crianças chegaram ontem e não sei se foi Deus ou se foi o Tamiflu, mas a gente simplesmente acordou bem e estamos conseguindo cuidar deles e viver normalmente", finalizou.

Isabella Scherer e marido vão a hospital — Foto: Instagram
Isabella Scherer e marido vão a hospital — Foto: Instagram

Como é a cozinha da casa de Isabella Scherer?

Recentemente, Isabella Scherer surpreendeu ao fazer um tour pela sua nova cozinha. Ela se mudou para o lar dos seus sonhos e mostrou os detalhes de como ficou a decoração da cozinha. Em um vídeo nas redes sociais, Isa contou que a decoração da cozinha foi feita inspirada em seu fogão luxuoso. Há alguns anos, ela comprou um fogão italiano chiquérrimo, que custa cerca de R$ 50 mil. Veja mais detalhes aqui!

Leia também:Isabella Scherer impressiona com bolo diferentão na festa dos gêmeos: ‘Como faz?’

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Isabella Schererrodrigo calazans
Isabella Scherer Isabella Scherer  

