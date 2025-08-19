Isabella Scherer e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca e recebem outro diagnóstico

A influenciadora digital e ex-Masterchef Isabella Scherer usou as redes sociais para desabafar sobre a saúde dela e do marido, Rodrigo Calazans

A influenciadora digital e ex-Masterchef Isabella Scherer usou as redes sociais para desabafar sobre a saúde dela e do marido, Rodrigo Calazans. Nesta terça-feira, 19, ela contou que o casal ficou doente após o fim de semana, inicialmente acreditando se tratar apenas de uma forte ressaca, mas, ao irem ao hospital, se surpreenderam com o diagnóstico.

Na publicação, ela contou que, quando os sintomas não melhoraram, decidiram ir ao hospital e se surpreenderam com o diagnóstico. O que parecia apenas uma ressaca acabou sendo causada por três vírus: influenza A, adenovírus e rinovírus.

"Sumimos por motivos de: achamos que era ressaca da festa e era influenza A, adenovírus e rinovírus. Gabaritamos os vítus. Coitado do álcool que levou toda a culpa no sábado comigo prometendo que nunca mais ia beber", contou a chef na publicação.

Em seguida, ela contou que precisou deixar os filhos, Mel e Bento, aos cuidados da mãe. "A minha mãe ficou com as crianças até ontem porque a gente não conseguia levantar da cama. Não sei a última vez que fiquei desse jeito. As crianças chegaram ontem e não sei se foi Deus ou se foi o Tamiflu, mas a gente simplesmente acordou bem e estamos conseguindo cuidar deles e viver normalmente", finalizou.

