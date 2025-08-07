CARAS Brasil
  Isabella Scherer exibe sua cozinha que foi inspirada em fogão de R$ 50 mil
Casa dos famosos / Decoração

Isabella Scherer exibe sua cozinha que foi inspirada em fogão de R$ 50 mil

A influencer e ex-MasterChef Isabella Scherer revela os detalhes de como é a cozinha de sua nova casa, que tem pia de mais de 1 metro de comprimento e armários de inox

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 17h03

Isabella Scherer mostra a decoração de sua cozinha
Isabella Scherer mostra a decoração de sua cozinha - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital e ex-Masterchef Isabella Scherer surpreendeu ao fazer um tour pela sua nova cozinha. Ela se mudou para o lar dos seus sonhos recentemente e mostrou os detalhes de como ficou a decoração da cozinha.

Em um vídeo nas redes sociais, Isa contou que a decoração da cozinha foi feita inspirada em seu fogão luxuoso. Há alguns anos, ela comprou um fogão italiano chiquérrimo, que custa cerca de R$ 50 mil. O eletrodoméstico tem um estilo industrial e foi feito em inox com detalhes em dourado. A partir disso, ela decidiu que sua cozinha teria uma parte dos armários feita de inox e as ferragens seriam douradas.

A cozinha de Scherer ainda tem a pia de mais de 1 metro de comprimento, com direito a duas cubas e triturador de alimentos. O local ainda tem uma geladeira sofisticada de duas portas e duas gavetas, uma gaveta refrigerada no armário, nichos específicos para cada eletrodoméstico, coifa de inox e mesa com banco.

Outro destaque da cozinha é o azulejo ao redor da área molhada da pia, que tem desenhos de legumes, frutas e flores para dar um toque vintage ao ambiente. A cozinha também possui grandes janelas e portas com vista para a área externa e até uma claraboia. Por fim, um dos destaques da decoração é a parede com quadros, que, na verdade, é uma coleção de cardápios de restaurantes.

Confira os detalhes da cozinha de Isa Scherer:

Isabella Scherer mostra a decoração de sua cozinha - Foto: Reprodução / Instagram
Isabella Scherer fala sobre o casamento

A atriz e influenciadora Isabella Scherer abriu o jogo sobre as mudanças em sua relação com o marido,  Rodrigo Calazans, desde que se tornou mãe dos gêmeos Mel e Bento. Em entrevista a coluna Play, do jornal O Globo, ela contou como os filhos mudaram suas vidas.

"O tempo que era dedicado à nossa relação agora é praticamente todo voltado para nossos filhos, e a gente tenta ter um tempinho só para nós dois. Tudo muda muito, com certeza. Mas é muito legal ter um parceiro com quem me entendo super bem, a gente conversa sobre tudo, sobre a criação das crianças", iniciou.

E completou: "Claro que acaba tendo muitos desafios na relação, principalmente a falta de tempo sozinhos. Ficamos focados em ser pais, e, às vezes, esquecemos que somos um casal. Mas conseguimos criar uma rotina em que quase toda sexta-feira a gente sai para jantar. Isso mudou nossa vida".

A campeã do MasterChef disse ainda que a maternidade a tornou uma mulher mais forte. "Não acho que me transformei em outra pessoa, não acredito nessa romantização. Para mim, foi uma mudança muito sutil, porque foi acontecendo aos poucos, desde a gravidez. Foi uma mudança muito boa, me fez muito bem, me sinto muito mais completa, muito mais segura agora do que eu me sentia antes", analisou.

E a atriz também falou sobre seu corpo após a gravidez. "Internamente, eu não senti essa pressão estética. Muito pelo contrário, me sinto muito mais confiante com meu corpo do que antes. Acho que essa é uma mudança que vem de dentro, de uma mulher mais forte, que sabe que o corpo estar ou não dentro de um padrão não a define como mulher. Mas, de qualquer forma, é muito chato postar uma foto de biquíni e receber comentários do tipo: "corpos reais", "ai, que bom que você se aceita". Gente, é só o meu corpo!"

Leia também:Isabella Scherer impressiona com bolo diferentão na festa dos gêmeos: ‘Como faz?’

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

DecoraçãocozinhaCasa dos famososIsabella Schererisa scherer

