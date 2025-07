Gominho desabafa sobre olhar de Preta Gil nos últimos dias e médico aponta: 'Fase de morte'

Grande amigo de Preta Gil, Gominho relembrou os últimos momentos com ela. Nesta sexta-feira, 25, acontece o velório da cantora

No último domingo, 20, a cantora Preta Gil (1974-2025) faleceu aos 50 anos de idade. Ela lutou pelos últimos dois anos contra as complicações de um câncer no intestino. O apresentador Gominho falou sobre a amiga em entrevista no programa Mais Você.

Gominho contou que visitou Preta em Nova York cerca de 15 dias antes de sua morte. Lá, ele já sentiu que a amiga estava no fim da vida. "Quando eu voltei de Nova York, eu tinha entendido. Ela tinha me olhado com um olhar que não tinha mais vida, mais nada. [Na casa dela] Eu passava pelo closet e abraçava as roupas dela. O meu luto começou tem duas semanas. Eu sabia que não ia conseguir mais vê-la. E o cansaço de ver ela sofrer…”, disse ele.

O que diz o oncologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Ele explica.

"Um paciente que já foi tratado por várias linhas de tratamento, ou seja, um paciente oncológico que já tratou com vários tipos de medicação e que não está mais respondendo de maneira adequada. Vem acumulando toxicidade desse tratamento, a doença vem progredindo e sem respostas. É um paciente que vai se debilitando", declara.

Entenda mais

Gominho ainda comentou que receberam a notícia de que o tratamento não estava funcionando poucos dias antes da morte dela. O Dr. Jorge Abissamra Filho aponta sobre os últimos momentos de um paciente oncológico.

"Um médico com um olhar experiente ou, até mesmo familiares, já conseguem ver quando é um paciente que tem perdido performance e está iniciando a fase de morte ali. Está começando a debilitar o organismo, ficar mais sensível. O paciente oncológico ele não morre de uma hora para outra. Geralmente, ele vai se deteriorando e debilitando até chegar à morte", finaliza ao avaliar o caso da cantora Preta Gil.

