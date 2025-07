Como Preta Gil descobriu o câncer? Médico explica: 'Sinal de alerta importante'

A cantora Preta Gil faleceu aos 50 anos após uma luta contra o câncer. Relembre como a artista descobriu este diagnóstico

No último domingo, 20, a cantora Preta Gil (1974-2025) faleceu aos 50 anos de idade. Ela lutou pelos últimos dois anos contra as complicações de um câncer no intestino , também chamado de câncer de cólon ou colorretal. No ano de 2023, a artista revelou como descobriu este quadro.

"Fui ao banheiro normalmente e, quando fui andar até o banheiro, senti escorrer uma coisa nas minhas pernas. Quando olhei, era sangue. Mas não era pouco sangue, era muito sangue. Comecei a me sentir mal, fiquei tonta, tive um desmaio, me levaram às pressas para o hospital. Os médicos já pediram exames, tomografia, ressonância e, na primeira tomografia, já apareceu o tumor", disse Preta Gil em entrevista ao Mais Você, com Ana Maria Braga (76).

O que diz o oncologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Ele explica.

"O sangramento retal volumoso, fora do padrão de uma menstruação ou hemorroidas, é um sinal de alerta importante. A tontura, o desmaio e a queda da pressão arterial podem ser consequência da perda de sangue", declara.

SEMPRE ATENTO AOS SINAIS

Segundo o oncologista, embora nem todo caso de sangramento indique câncer, qualquer sangramento retal, principalmente em adultos acima dos 40 anos, deve ser investigado com exames de imagem e colonoscopia.

"No caso do câncer de intestino, muitas vezes o corpo dá sinais: sangue nas fezes, mudança no hábito intestinal, perda de peso sem causa aparente, fadiga persistente. Reconhecer esses sinais e buscar avaliação médica pode salvar vidas. O diagnóstico precoce muda completamente o prognóstico", finaliza ao avaliar casos como da cantora Preta Gil.

