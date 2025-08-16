Filho de Faustão revela qual é o estado de saúde do apresentador, que segue internado

João Silva atualiza os fãs sobre qual é o estado de saúde do pai, Faustão, que passou por dois transplantes de órgãos neste mês

O apresentador João Silva marcou presença na festa de aniversário da atriz Bruna Marquezine na noite de sexta-feira, 15, e foi parado pela imprensa para falar sobre a saúde do pai, o apresentador Faustão. Simpático, o rapaz atualizou os fãs sobre o estado de saúde do apresentador veterano, que segue internado após passar por dois transplantes de órgãos.

João contou que Faustão está se recuperando muito bem. "Ele está super bem, a recuperação está ótima. Claro que é um processo muito complicado, a gente já vive isso tem dois anos, mas a recuperação está melhor do que o esperado. Ele está normal, tranquilo, recuperando. Dentro do esperado, foi bem melhor. Uma cirurgia bem complicada, mas está sendo ótimo, graças a Deus”, declarou ele.

Inclusive, o rapaz contou que o pai já assistiu ao novo programa de TV do filho, que estreou no SBT. "Ele assistiu, comentou e já criticou, já elogiou. Aquela coisa de pai mesmo. Ele falou muito sobre a parte de edição, de ter um pouco mais de tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele falou que, por outro lado, traz dinamismo para o programa. É uma hora só, então a gente tem que poder entregar essa alegria para a galera”, disse ele, que comanda o Programa do João nas noites de sábado no SBT.

Por fim, João Silva expressou sua tristeza ao ver fake news sobre a saúde do pai circulando na internet. Inclusive, ele comentou sobre o episódio em que um médico fez previsões pessimistas sobre a recuperação de Faustão. "Eu acho uma tristeza. Quando a pessoa está em um canal replicando uma notícia, eu entendo, é o que foi chegou. Mas eu fico muito triste, principalmente médico, que tem uma responsabilidade de estar fazendo um comentário desse. Eu não me incomodo com os perfis replicarem, até porque nem toda notícia as pessoas têm certeza e vai jogando lá. O que me incomoda mais é um médico fazendo um comentário desse”, afirmou.

Na última semana, a esposa de Faustão, Luciana Cardoso, usou as redes sociais para atualizar os seguidores das redes sociais sobre o quadro de saúde de seu marido, o apresentador Fausto Silva, que precisou passar por dois novos transplantes.

Através dos Stories do Instagram, ela compartilhou uma mensagem informando que o apresentador está bem e também agradeceu as mensagens de carinho que a família tem recebido após a divulgação da internação e dos novos procedimentos. "Tudo indo bem!! Obrigada, Deus! Obrigada pelas mensagens e carinho", escreveu ela.

O que aconteceu com Faustão?

Desde que se afastou da TV, Faustão enfrentou desafios com sua saúde. Até hoje, ele passou pelos transplantes de 4 órgãos, sendo que dois deles aconteceram no início do mês de agosto de 2025. Hoje em dia, ele segue internado em um hospital de São Paulo para se recuperar dos transplantes e de uma infecção aguda.

A notícia mais recente sobre o estado de saúde de Faustão foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco no início da semana, quando ele informou que o comunicador foi extubado e está se recuperando bem. Tanto que ele já recebeu as visitas de seus três filhos, Lara, João e Rodrigo. Apenas a esposa dele, Luciana Cardoso, ainda não conseguiu visitar o marido porque está com gripe.

Leia o boletim médico completo:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde. O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único".