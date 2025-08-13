Esposa de Faustão atualiza quadro de saúde do apresentador e agradece apoio

Nas redes sociais, Luciana Cardoso atualizou o quadro de saúde do marido, Faustão, e agradeceu as mensagens de apoio após os transplantes

Luciana Cardoso usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 13, para atualizar os seguidores das redes sociais sobre o quadro de saúde de seu marido, o apresentador Fausto Silva, que precisou passar por dois novos transplantes.

Através dos Stories do Instagram, ela compartilhou uma mensagem informando que o apresentador está bem e também agradeceu as mensagens de carinho que a família tem recebido após a divulgação da internação e dos novos procedimentos. "Tudo indo bem!! Obrigada, Deus! Obrigada pelas mensagens e carinho", escreveu ela.

No último dia 8, João Silva também se manifestou nas redes sociais sobre o quadro de saúde do pai. "Passando aqui para agradecer em nome da família todo carinho de vocês, todas as orações, independente de crença, isso realmente faz a diferença nesses momentos", disse o apresentador do SBT no começo d vídeo divulgado em seu perfil.

"Meu pai é um cara muito forte, inspira todos os amigos, a família. A gente vê que realmente a palavra deste momento é resiliência. Quero agradecer a Deus por dar cada vez mais oportunidade do meu pai se recuperar, ele está muito bem na recuperação. Quero agradecer a vocês, em nome da família, da minha mãe, meus irmãos. Muito obrigado", finalizou.

Faustão está internado desde maio e precisou passar por um transplante de fígado e um retransplante renal nesta semana. No dia 7 de agosto, o Einstein Hospital Israelita divulgou o boletim médico sobre o quadro de saúde do comunicador.

"Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde. O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único", diz a nota.

Além de João, Luciana e Faustão também são pais de Rodrigo, de 17 anos. O apresentador também é pai da cantora Lara, fruto de um antigo relacionamento com Magda Colares.

Confira:

Luciana Cardoso fala sobre Faustão - Foto: Instagram

João Silva resgata fotos ao lado de Faustão em dia especial

O apresentador João Silva usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para celebrar uma data especial: o Dia da Televisão. Na publicação, resgatou cliques de sua trajetória, incluindo fotos ao lado do pai, o apresentador Fausto Silva, o Faustão.

"Hoje, no Dia da Televisão, celebro não só essa paixão que me trouxe até aqui, mas também um novo capítulo da minha história. Sou extremamente grato por cada passo dessa jornada que está só começando!", escreveu João.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de apoio. "Muito sucesso pra você em sua nova jornada e em oração pela recuperação do seu pai", disse um. "Uma salva de palmas para o seu pai Faustão, um dos maiores comunicadores da televisão. Saúde e vida longa para ele", elogiou mais uma. "Que o João tenha uma carreira brilhante como o seu pai, tão querido por todos os brasileiros. Desejo muito sucesso para o João e que o Faustão recupere sua saúde", falou outro. "Parabéns pela trajetória de sua carreira. Melhoras para o grande Fausto Silva", declarou outra pessoa. Veja a publicação!

Leia também: Valor estimado da fortuna de Faustão é revelado