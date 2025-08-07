Faustão passa pelo 3º transplante após infecção aguda, diz boletim médico

Aos 75 anos de idade, o apresentador Faustão foi submetido a um novo transplante de órgão e retransplante renal. Leia o boletim médico completo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou por um novo transplante de órgão. Alguns anos depois de passar por transplantes de coração e rim, ele foi submetido a uma cirurgia de transplante de fígado e também um retransplante renal .

Na noite desta quinta-feira, 7, o Einstein Hospital Israelita divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde do comunicador e informou que ele está internado desde o dia 21 de maio por causa de uma infecção bacteriana aguda com sepse. Ele foi submetido aos transplantes na quarta-feira, 6 e também nesta quinta-fera, 7.

Leia o boletim médico completo:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde. O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único".

Os rumores sobre a internação

Os primeiros rumores sobre a internação de Faustão surgiram na noite de quarta-feira, 6, quando a imprensa nacional repercutiu que um dos filhos dele, João Silva, cancelou uma festa por causa da internação do pai.

Depois do início dos rumores, a equipe do Hospital Albert Einstein se pronunciou pela primeira vez sobre a saúde do comunicador na tarde de quinta-feira, 7, e apenas confirmou que ele está no local. “A internação está confirmada”, informaram, mas sem mais detalhes sobre o quadro de saúde dele.

Procurada pela CARAS, a assessoria de imprensa da família de Faustão informou apenas que não há informações adicionais sobre a internação de Fausto Silva.

Os transplantes de Faustão

Em agosto de 2023, Faustão passou por um transplante de coração após ser diagnosticado com insuficiência cardíaca. Ele teve um agravamento em seu quadro de saúde e precisou ser transplantado. O órgão que ele recebeu veio de um jogador de futebol que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Seis meses depois, o comunicador teve uma doença renal crônica e precisou passar por um transplante de rim. Ele fazia diálise e os médicos o colocaram na fila do transplante novamente. Ele recebeu o novo órgão no dia 26 de fevereiro de 2024.

Em agosto de 2025, Faustão foi submetido a novas cirurgias de transplante. No dia 6 de agosto de 2025, ele passou por um transplante de fígado. No dia seguinte, em 7 de agosto de 2025, ele passou por um retransplante renal.

Trajetória de Faustão

Fausto Silva foi um dos grandes apresentadores da TV brasileira e era conhecido nacionalmente. Ele nasceu em 2 de maio de 1950, filho do economista Amauri Correia Silva e da professora de idiomas Cordélia Moraes Correia Silva.

Ele iniciou a sua carreira como repórter de rádio na juventude na década de 1960. Rapidamente, ele entrou para o jornalismo esportivo e fez sucesso nas rádios e também em jornais, como o jornal Estado de S. Paulo. Na década de 1970, ele foi para a Rádio Globo

A estreia dele como apresentador de TV foi no programa Balancê, da Band. Em 1984, ele foi para a TV Gazeta para comandar o Perdidos na Noite, que também foi exibido na Record TV e na TV Bandeirantes.

Em 1989, Faustão para a Globo para comandar o programa Domingão do Faustão, que ficou no ar até 2021, ano em que ele encerrou o contrato com a emissora carioca. Em 1 de janeiro de 2022, ele voltou para a Band com o programa Faustão na Band, que ficou no ar até o segundo semestre de 2023.