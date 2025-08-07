Faustão passa pelo 3º transplante após infecção aguda, diz boletim médico

Aos 75 anos de idade, o apresentador Faustão foi submetido a um novo transplante de órgão e retransplante renal. Leia o boletim médico completo
O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou por um novo transplante de órgão. Alguns anos depois de passar por transplantes de coração e rim, ele foi submetido a uma cirurgia de transplante de fígado e também um retransplante renal.
Na noite desta quinta-feira, 7, o Einstein Hospital Israelita divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde do comunicador e informou que ele está internado desde o dia 21 de maio por causa de uma infecção bacteriana aguda com sepse. Ele foi submetido aos transplantes na quarta-feira, 6 e também nesta quinta-fera, 7.
"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde. O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único".
Os primeiros rumores sobre a internação de Faustão surgiram na noite de quarta-feira, 6, quando a imprensa nacional repercutiu que um dos filhos dele, João Silva, cancelou uma festa por causa da internação do pai.
Depois do início dos rumores, a equipe do Hospital Albert Einstein se pronunciou pela primeira vez sobre a saúde do comunicador na tarde de quinta-feira, 7, e apenas confirmou que ele está no local. “A internação está confirmada”, informaram, mas sem mais detalhes sobre o quadro de saúde dele.
Procurada pela CARAS, a assessoria de imprensa da família de Faustão informou apenas que não há informações adicionais sobre a internação de Fausto Silva.
Em agosto de 2023, Faustão passou por um transplante de coração após ser diagnosticado com insuficiência cardíaca. Ele teve um agravamento em seu quadro de saúde e precisou ser transplantado. O órgão que ele recebeu veio de um jogador de futebol que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral).
Seis meses depois, o comunicador teve uma doença renal crônica e precisou passar por um transplante de rim. Ele fazia diálise e os médicos o colocaram na fila do transplante novamente. Ele recebeu o novo órgão no dia 26 de fevereiro de 2024.
Em agosto de 2025, Faustão foi submetido a novas cirurgias de transplante. No dia 6 de agosto de 2025, ele passou por um transplante de fígado. No dia seguinte, em 7 de agosto de 2025, ele passou por um retransplante renal.
Fausto Silva foi um dos grandes apresentadores da TV brasileira e era conhecido nacionalmente. Ele nasceu em 2 de maio de 1950, filho do economista Amauri Correia Silva e da professora de idiomas Cordélia Moraes Correia Silva.
Ele iniciou a sua carreira como repórter de rádio na juventude na década de 1960. Rapidamente, ele entrou para o jornalismo esportivo e fez sucesso nas rádios e também em jornais, como o jornal Estado de S. Paulo. Na década de 1970, ele foi para a Rádio Globo
A estreia dele como apresentador de TV foi no programa Balancê, da Band. Em 1984, ele foi para a TV Gazeta para comandar o Perdidos na Noite, que também foi exibido na Record TV e na TV Bandeirantes.
Em 1989, Faustão para a Globo para comandar o programa Domingão do Faustão, que ficou no ar até 2021, ano em que ele encerrou o contrato com a emissora carioca. Em 1 de janeiro de 2022, ele voltou para a Band com o programa Faustão na Band, que ficou no ar até o segundo semestre de 2023.
