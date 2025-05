Filho da atriz Ju Colombo morre aos 21 anos e médico explica: 'Morte súbita'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. João Branco fala sobre a causa da morte do filho caçula da atriz Ju Colombo; o jovem tinha apenas 21 anos

A atriz Ju Colombo, que atuou na novela No Rancho Fundo, da Globo, está de luto. O filho caçula dela, Lucas, morreu aos 21 anos no dia 25 de abril, mas ela só deu a notícia para os fãs nesta quinta-feira, 1º. O rapaz faleceu em seu quarto na universidade nos Estados Unidos, onde estudava, ao sofrer um mal súbito.

Segundo a atriz, o jovem vivia com um problema congênito no coração. Desde o nascimento, ele foi diagnosticado com uma deficiência congênita na válvula mitral e seu quadro estava estável. Porém, com o mau súbito, ele não resistiu.

Nas redes sociais, Ju confidenciou que o filho era seu grande parceiro na vida, mesmo quando ele decidiu morar nos Estados Unidos para estudar. A atriz também desabafou sobre a dor de perder o caçula.

OPINIÃO MÉDICA

A CARAS Brasil conversa com o Dr. João Branco, médico clínico geral e professor convidado na pós-graduação da ABRIESP em Medicina do Envelhecimento Saudável, que avalia o caso do filho caçula da atriz Ju Colombo.

"Na verdade, mal súbito é o que na linguagem popular é referido à morte súbita. Não é tão comum, mas na idade muito precoce é relacionado alterações congênitas do coração. São as alterações que a pessoa nasce com alguma alteração estrutural do coração, que faz com que o funcionamento do batimento cardíaco e fluxo do sangue não seja preservado e faz com que ocorra essa morte súbita", explica.

O Dr. João Branco reforça que, apesar de um mal súbito não ser tão comum nesta idade, é importante avaliar o histórico do paciente: "O histórico familiar é primordial, além do que também histórico da pessoa, passar mal antes e não tolerar atividade física, sentir um cansaço extremo por longas datas que não justifique esse sintoma", finaliza ao analisar o caso do filho da atriz Ju Colombo.

Quem é Ju Colombo?

Ju Colombo é atriz brasileira. Ela nasceu em São Paulo e tem uma longa carreira na TV. Ela já atuou em novas como Razão de Viver, do SBT, Em Família, Sete Vidas, Malhação - Viva a Diferença, Bom Sucesso, Um Lugar ao Sol, Mar do Sertão e No Rancho Fundo, da Globo.

