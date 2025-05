Ju Colombo revela última conversa com o filho que morreu: ‘Preparou'

A atriz Ju Colombo revela qual foi a última conversa com o filho, que morreu aos 21 anos: ‘Firmamos um pacto'

A atriz Ju Colombo, que interpretou a Quintilha em No Rancho Fundo, da Globo, está de luto pela morte do filho caçula, Lucas, que partiu aos 21 anos. Ela deu a notícia para seus seguidores nesta semana por meio de um post comovente nas redes sociais e relembrou a última conversa deles.

Ju disse que falou com o filho por telefone e que foi a despedida deles. “Conversamos na sexta-feira, eu pude dizer, mais uma vez, o quanto o amo, a alegria e honra que é ser a mãe dele e firmamos o pacto de avançarmos ainda mais. Ele me preparou…”, disse ela.

Então, a artista confidenciou que o filho era seu grande parceiro na vida, mesmo quando ele decidiu morar nos Estados Unidos para estudar. "Di Menor sempre foi meu agarradinho, colado em mim pra baixo e pra cima, companheiro das aventuras; fosse uma viagem emocionante, ou arrumar a cozinha e preparar uma comida bem gostosa. Quando estava pronto, Di Menor fez as malas e partiu para universidade. Sua primeira viagem solo… Lá, expandiu todo amor para pessoas do mundo todo, estudando, trabalhando, jogando, dançando, brincando e vivendo muitas novas experiências. Lindo demais ver o quanto ele estava pronto para vida. Nasceu pronto!", afirmou.

Então, ela desabafou sobre a dor de perder o filho. "A dor dessa partida tem dado lugar a uma gratidão imensa, pela honra de viver ao lado dele, aprender e ensinar, rir e me emocionar, usufruir da felicidade de ser mãe do Lucas. Muito obrigada meu amor!", declarou.

Qual foi a causa da morte do rapaz de 21 anos?

Ju Colombo contou que Lucas, seu filho de 21 anos, morreu no dia 25 de abril em decorrência de um mal súbito . Ele estava no quarto da universidade onde estudava nos EUA quando teve uma intercorrência e não resistiu. O rapaz vivia com um problema congênito no coração.

"Ele nasceu com uma deficiência congênita na válvula Mitral, sempre fizemos o acompanhamento e o quadro estava estabilizado, mas sabíamos que, em algum momento, a cirurgia poderia ser necessária. Ultimamente estávamos avaliando esta questão, mas ele teve uma intercorrência em seu quarto e não resistiu", afirmou a mãe.