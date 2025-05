Filho caçula de atriz Ju Colombo morre aos 21 anos: ‘Não resistiu’

Atriz da novela No Rancho Fundo, da Globo, Ju Colombo comoveu ao anunciar a morte do filho caçula, de 21 anos. Ele morreu nos Estados Unidos

A atriz Ju Colombo, que atuou na novela No Rancho Fundo, da Globo, está de luto. O filho caçula dela, Lucas, morreu aos 21 anos no dia 25 de abril, mas ela só deu a notícia para os fãs nesta quinta-feira, 1º.

O rapaz morreu em seu quarto na universidade nos Estados Unidos, onde estudava, ao sofrer um mal súbito . A mãe contou que ele vivia com um problema congênito no coração. Desde o nascimento, ele foi diagnosticado com uma deficiência congênita na válvula mitral e seu quadro estava estável. Porém, com o mau súbito, ele não resistiu.

Em um post nas redes sociais, a mãe falou sobre a dor de perder um filho e como era a relação deles ao longo da vida juntos. "Queridas e queridos amigos, hoje faço esse post para comunicar que, na última sexta-feira, dia 25, meu filho caçula Lucas, acometido de um mal súbito, fez a sua passagem. Há dois anos Lucas morava na Califórnia, na SUA; Universidade Soka da América. Passou o ano novo conosco aqui no Rio de Janeiro, já se preparando para fazer um estágio de seis meses na Universidade Soka do Japão. Ele nasceu com uma deficiência congênita na válvula Mitral, sempre fizemos o acompanhamento e o quadro estava estabilizado, mas sabíamos que, em algum momento, a cirurgia poderia ser necessária. Ultimamente estávamos avaliando esta questão, mas ele teve uma intercorrência em seu quarto e não resistiu", disse ela.

E completou: "Lucas viveu uma vida muito, muito feliz! Realizou absolutamente tudo o que desejou. Sempre agregador, muito humano, leve e dono de uma sabedoria impressionante. Uma pessoa que me ensinou o amor em sua forma mais profunda e vasta, assim como seu sorriso. Menino luz! Conversamos na sexta-feira, eu pude dizer, mais uma vez, o quanto o amo, a alegria e honra que é ser a mãe dele e firmamos o pacto de avançarmos ainda mais. Ele me preparou… Di Menor sempre foi meu agarradinho, colado em mim pra baixo e pra cima, companheiro das aventuras; fosse uma viagem emocionante, ou arrumar a cozinha e preparar uma comida bem gostosa. Quando estava pronto, Di Menor fez as malas e partiu para universidade. Sua primeira viagem solo… Lá, expandiu todo amor para pessoas do mundo todo, estudando, trabalhando, jogando, dançando, brincando e vivendo muitas novas experiências. Lindo demais ver o quanto ele estava pronto para vida. Nasceu pronto!".

Por fim, ela disse: "A dor dessa partida tem dado lugar a uma gratidão imensa, pela honra de viver ao lado dele, aprender e ensinar, rir e me emocionar, usufruir da felicidade de ser mãe do Lucas. Muito obrigada meu amor! Tenho feito minhas orações intensamente. Como sou budista, tenho conversado com meu Gohonzon, como sempre conversei com Lucas e essa noite sonhei com ele. Às 03h despertei com o canto forte de um pássaro e fui invadida por uma felicidade intensa: Meu filho agora mora em mim e estará comigo onde eu for. Ele agora é o próprio universo em mim".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ju Colombo (@jucolombooficial)

Quem é Ju Colombo?

Ju Colombo é atriz brasileira. Ela nasceu em São Paulo e tem uma longa carreira na TV. Ela já atuou em novas como Razão de Viver, do SBT, Em Família, Sete Vidas, Malhação - Viva a Diferença, Bom Sucesso, Um Lugar ao Sol, Mar do Sertão e No Rancho Fundo, da Globo.

