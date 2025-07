Especialista aponta importância do apoio entre amigos após morte de Preta Gil: 'Cura compartilhada'

Preta Gil morreu no último domingo, 20, aos 50 anos; cercada de amigos, a cantora foi símbolo de amizade e sempre reforçou importância dos laços

Desde a morte de Preta Gilno último domingo, 20, amigos da cantora, como Carolina Dieckmmann, Gominho e Jude Paulla, compartilharam homenagens e abriram o coração sobre o momento difícil. Para além da importância que a amizade teve para a artista ao longo de seu tratamento, as relações também podem ser uma ferramenta poderosa de cura para quem lida com o luto.

Para entender melhor como os amigos de Preta Gil podem se apoiar neste momento , a CARAS Brasil entrevistou a psicóloga e psicanalista Fabiana Guntovitch. Para a especialista em comportamento, o luto atinge além dos familiares e é então que os amigos próximos podem se ajudar mutuamente.

O que diz a especialista?

Guntovitch explica que, em diversos casos, os amigos próximos podem enfrentar um acúmulo de dor. "O luto não atinge apenas a família; ele se espalha pelos círculos afetivos. Amigos próximos também sofrem e às vezes sentem que precisam ser fortes o tempo todo, o que pode gerar um acúmulo silencioso de dor."

Leia também: Psicóloga explica papel da amizade de Carolina Dieckmmann tratamento de Preta Gil

Porém, ao compartilharem suas experiências, podem passar pelo período de luto de uma melhor forma. "Quando esses amigos se acolhem mutuamente, criam um espaço seguro para a vulnerabilidade. Compartilhar lembranças, chorar juntos, rir das histórias vividas… tudo isso ajuda a integrar a perda de forma mais saudável."

"Como psicanalista, vejo que é no encontro com o outro que conseguimos nomear a dor, simbolizá-la e, aos poucos, sem pressa, transformá-la. A amizade, nesse momento, vira um lugar de cura compartilhada", completa a especialista.

Entenda o diagnóstico de Preta Gil

O tumor original de Preta Gil foi descoberto em janeiro de 2023, sendo um câncer no reto. Ele foi removido em uma cirurgia em agosto de 2023, após a artista passar pelo tratamento com quimioterapia.

No segundo semestre de 2024, adoença retornou e seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Estes foram removidos em cirurgia, com duração de 21 horas, que aconteceu em dezembro de 2024.

Preta Gil morreu aos 50 anos nos Estados Unidos. A artista estava no país para tentar outros tratamentos contra as complicações do câncer, após ter esgotado suas opções no Brasil. De acordo com sua assessoria, o velório será realizado nesta sexta-feira, 25, com cerimônia aberta ao público, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta Gil iniciou sua carreira musical na década de 2000 com o lançamento do álbum Prêt-à-Porter. Ao longo dos anos, a artista gravou diversos discos e projetos musicais, tendo criado até o próprio bloco de Carnaval e se tornando conhecida pela presença impecável nos palcos e shows.

A cantora também se tornou um símbolo de amizade, já que é muito querida no meio dos famosos e sempre nutriu amizades de longa data. Preta Gil teve um único filho, Francisco Gil, fruto do relacionamento com o ator Otávio Müller.

ACOMPANHE HOMENAGENS DE AMIGOS PARA PRETA GIL NO INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: