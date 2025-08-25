Especialista alerta sobre gravidez de Nathalia Arcuri aos 40 anos: 'Hoje tem mais chances de ter sucesso'

No dia 16 de agosto, Nathalia Arcuri desabafou sobre a gravidez de seu primeiro filho aos 40 anos, fruto de seu relacionamento com Lucas Pugliessa
No dia 16 de agosto, Nathalia Arcuri (40) confirmou que está grávida de seu primeiro filho. A gestação, fruto de seu relacionamento com Lucas Pugliessa, chamou a atenção dos internautas. Nas redes sociais, internautas passaram a comentar sobre a decisão da jornalista de engravidar aos 40 anos.
Em entrevista à CARAS Brasil, Rafaela Schiavo explica que mulheres que gestam tanto antes dos 20 anos de idade como após os 40 anos têm um fator maior de risco de saúde mental, no sentido de que mulheres acima de 40 anos têm o fator de risco de uma gestação tardia.
"Ainda mais quando é a primeira gestação. Após os 35 anos, o corpo já começa a dar alguns sinais da entrada no climatério. O corpo biológico já não está mais tão ativo para a gestação. Mas, é claro, a mulher de hoje, aos 40, se cuida mais, faz exercícios físicos, se alimenta adequadamente", destaca.
"Diferente da mulher de 40 anos de idade de 30 ou 50 anos atrás. Então, a mulher de hoje tem mais chances de ter sucesso nessa gestação do que quando a gente compara com a mulher de 40 anos da mesma idade, olhando para o passado", acrescenta.
Apesar disso, a psicóloga perinatal reforça que as chances de uma mulher ter mais ansiedade e estresse aumentam justamente por essa preocupação com a gestação: "Tem esse estresse a mais, essa ansiedade a mais, que vai depender da personalidade de cada pessoa. Isso pode ser um estresse ou uma ansiedade considerados normais, que dá para ir trabalhando tranquilamente, sem agravamento".
"Mas, dependendo da personalidade da pessoa, se ela já é alguém que tem mais ansiedade, que já tem mais estresse, ou que já teve problemas de saúde mental, esses fatores pessoais, que precisam ser avaliados para as características daquela pessoa, podem aumentar as chances de ela apresentar problemas de saúde mental", conclui.
Ver essa foto no Instagram
Leia também: Especialista analisa primeira gestação de Nathalia Arcuri aos 40 anos: 'São bem incômodos'
Rafaela Schiavo (CRP 93353) é psicóloga perinatal e fundadora do Instituto MaterOnline. Desde sua formação inicial, dedica-se à saúde mental materna, sendo autora de centenas de trabalhos científicos com o objetivo de reduzir as elevadas taxas de alterações emocionais maternas no Brasil. Possui graduação em Licenciatura Plena em Psicologia e graduação em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Além disso, concluiu seu mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem e doutorado em Saúde Coletiva pela mesma instituição. Realizou seu pós-doutorado na UNESP/Bauru, integrando o Programa de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Desenvolvimento Humano, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento pré-natal e na primeira infância; Psicologia Perinatal e da Parentalidade.
NEURALGIA DO TRIGÊMEO
Médico alerta sobre recuperação de mulher com a 'pior dor do mundo': 'Podem persistir'
|João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"
|Raquel Brito fala pela primeira vez sobre ida à delegacia
|Amiga de Maidê Mahl revela que atriz voltou a andar após meses de recuperação
|Médico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
|Lia Costa fala sobre desafios da cirurgia plástica e escolha consciente
|Oferta Relâmpago: headphone da Philips com 38% de desconto
|Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, aos 61 anos
|Astróloga revela conexão espiritual entre Marcos Mion e Rodrigo Faro: 'Muito forte'
|Ary Mirelle defende João Gomes após críticas sobre vídeo com o filho
|Virginia Fonseca revela detalhes dos quartos de seu novo apartamento