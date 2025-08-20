Especialista analisa primeira gestação de Nathalia Arcuri aos 40 anos: 'São bem incômodos'

No último sábado, 16, Nathalia Arcuri confirmou que está grávida de seu primeiro filho aos 40 anos, fruto de seu relacionamento com Lucas Pugliessa

Nesta semana, Nathalia Arcuri (40) surpreendeu os fãs ao confirmar que está grávida do primeiro filho. A gestação, fruto de seu relacionamento com Lucas Pugliessa, chamou a atenção dos internautas, que passaram a acompanhar mais detalhes do momento. Em suas redes sociais, a artista falou sobre os desafios enfrentados nos primeiros meses.

"É amor em escala crescente… Um reality show interno com direito a fome monstruosa, desejos estranhos e palpites não solicitados. Não tem fumaça colorida (ainda) — só nós dois (e agora três), aprendendo que a vida sabe ser roteirista melhor do que a gente", confessou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafaela Schiavo explica que mulheres grávidas, de todas as idades e classes sociais, não ficam livres de escutar palpites da sociedade. "A sociedade já tem, enraizada na cultura, essa questão de se intrometer na vida da grávida e da mulher no pós-parto", destaca.

"Essa mulher, que já está lidando com sintomas da gestação, que muitas vezes são bem incômodos, ainda tem que lidar com uma sociedade que acredita que tem o direito de se intrometer. Tem gestante que fala assim para mim: 'Nossa, as pessoas acham que eu sou pública. Colocam a mão na minha barriga, eu nem conheço. Estou no ponto de ônibus e estão colocando a mão na minha barriga'. Isso é invasão de privacidade do corpo", acrescenta.

Além disso, a psicóloga perinatal reforçou que é preciso colocar limites nessas questões: "É importante que a gestante possa colocar esses limites, falando de forma assertiva com as pessoas que estão incomodando. Se a sogra, a mãe, a irmã, a amiga estão invadindo muito o espaço, falando coisas que geram mais ansiedade ou algum desconforto, é necessário ter iniciativa e coragem para dizer: 'Olha, esse espaço é meu, e eu não quero que você entre nele'".

"A pessoa se posicionar nesse sentido, de dizer: 'Esse espaço é meu, e não quero que ultrapasse'. Mas nem todo mundo tem esse tipo de personalidade. Tem gente que tem dificuldade de falar 'não', pessoas que querem agradar os outros, mesmo que se desagradem", conclui.

