Especialista alerta Gretchen: 'Essa mudança pode alterar a percepção'

Gretchen (66) voltou a chamar atenção ao exibir o resultado de sua nova harmonização facial. Em uma live no Instagram, a cantora contou detalhes sobre os procedimentos realizados e explicou por que decidiu passar por mais uma transformação depois de sua participação no reality Power Couple 7.

A artista ainda revelou que o processo estético não está finalizado e que pretende retornar em breve para novos ajustes. Para esclarecer como a perda de peso e as sessões em etapas podem impactar esse tipo de procedimento, a CARAS Brasil conversou com a especialista em harmonização facial, Denize Peruzzo.

Perda de peso pode mudar resultado da harmonização facial?

Durante a transmissão, Gretchen destacou que emagreceu 10 quilos recentemente e que essa mudança refletiu diretamente em sua aparência. Segundo a especialista, esse é um fator determinante no resultado estético.

"A perda de peso, especialmente quando significativa e rápida, influencia diretamente a densidade e a sustentação dos tecidos faciais. Com o emagrecimento, há redução da gordura em áreas de suporte, o que pode acentuar a flacidez, aprofundar sulcos e até conferir ao rosto um aspecto mais envelhecido", explica Peruzzo.

Ela ainda reforça que os efeitos podem ser ainda mais perceptíveis em quem já passou por harmonização:

"Em pacientes que já passaram por harmonização, essa mudança pode alterar a percepção dos volumes aplicados anteriormente, evidenciando assimetrias ou criando a sensação de “peso” em determinadas regiões", diz a especialista.

Por isso, ajustes após o emagrecimento acabam sendo comuns: "Nesses casos, é comum que o planejamento estético precise ser ajustado após o emagrecimento, priorizando a reposição sutil de volume e o estímulo de colágeno, sempre em harmonia com a nova estrutura facial", completa.

Quantas sessões de harmonização facial são seguras?

Outro ponto levantado por Gretchen é que o processo estético não está concluído. Ela pretende realizar novos procedimentos em breve. A especialista alerta que, apesar de ser possível fazer ajustes, é preciso respeitar o tempo entre as sessões.

"É possível realizar ajustes em etapas, mas é fundamental respeitar o tempo biológico de acomodação dos tecidos. Quando as sessões são feitas muito próximas, os resultados podem ficar mascarados, dificultando a avaliação real do efeito de cada intervenção e aumentando o risco de inchaço persistente, fibrose ou sobrecarga de produto", explica Denize.

"O ideal é que cada etapa da harmonização seja planejada com intervalos adequados — geralmente de 10 a 15 dias entre os procedimentos, dependendo do que foi realizado. Esse espaçamento permite observar o efeito real de cada substância aplicada e realizar correções com segurança, sempre priorizando a naturalidade, a saúde e o bem-estar do paciente", conclui.

