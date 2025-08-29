CARAS Brasil
  Especialista alerta Gretchen: 'Essa mudança pode alterar a percepção'
Bem-estar e Saúde / Saiba mais!

Especialista alerta Gretchen: 'Essa mudança pode alterar a percepção'

Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista Denize Peruzzo avaliou Gretchen e destacou a importância de ajustes graduais e bem planejados

Dra. Denize Peruzzo
por Dra. Denize Peruzzo

Publicado em 29/08/2025, às 23h00

Gretchen - Reprodução/Instagram
Gretchen - Reprodução/Instagram

Gretchen (66) voltou a chamar atenção ao exibir o resultado de sua nova harmonização facial. Em uma live no Instagram, a cantora contou detalhes sobre os procedimentos realizados e explicou por que decidiu passar por mais uma transformação depois de sua participação no reality Power Couple 7.

A artista ainda revelou que o processo estético não está finalizado e que pretende retornar em breve para novos ajustes. Para esclarecer como a perda de peso e as sessões em etapas podem impactar esse tipo de procedimento, a CARAS Brasil conversou com a especialista em harmonização facial, Denize Peruzzo.

Perda de peso pode mudar resultado da harmonização facial?

Durante a transmissão, Gretchen destacou que emagreceu 10 quilos recentemente e que essa mudança refletiu diretamente em sua aparência. Segundo a especialista, esse é um fator determinante no resultado estético.

"A perda de peso, especialmente quando significativa e rápida, influencia diretamente a densidade e a sustentação dos tecidos faciais. Com o emagrecimento, há redução da gordura em áreas de suporte, o que pode acentuar a flacidez, aprofundar sulcos e até conferir ao rosto um aspecto mais envelhecido", explica Peruzzo.

Ela ainda reforça que os efeitos podem ser ainda mais perceptíveis em quem já passou por harmonização:

"Em pacientes que já passaram por harmonização, essa mudança pode alterar a percepção dos volumes aplicados anteriormente, evidenciando assimetrias ou criando a sensação de “peso” em determinadas regiões", diz a especialista.

Por isso, ajustes após o emagrecimento acabam sendo comuns: "Nesses casos, é comum que o planejamento estético precise ser ajustado após o emagrecimento, priorizando a reposição sutil de volume e o estímulo de colágeno, sempre em harmonia com a nova estrutura facial", completa.

Quantas sessões de harmonização facial são seguras?

Outro ponto levantado por Gretchen é que o processo estético não está concluído. Ela pretende realizar novos procedimentos em breve. A especialista alerta que, apesar de ser possível fazer ajustes, é preciso respeitar o tempo entre as sessões.

"É possível realizar ajustes em etapas, mas é fundamental respeitar o tempo biológico de acomodação dos tecidos. Quando as sessões são feitas muito próximas, os resultados podem ficar mascarados, dificultando a avaliação real do efeito de cada intervenção e aumentando o risco de inchaço persistente, fibrose ou sobrecarga de produto", explica Denize.

"O ideal é que cada etapa da harmonização seja planejada com intervalos adequados — geralmente de 10 a 15 dias entre os procedimentos, dependendo do que foi realizado. Esse espaçamento permite observar o efeito real de cada substância aplicada e realizar correções com segurança, sempre priorizando a naturalidade, a saúde e o bem-estar do paciente", conclui.

Antes e depois da mudança de Gretchen
Gretchen
Gretchen

Dra. Denize Peruzzo

Dra. Denize Peruzzo é dentista por formação, referência nacional em harmonização facial, especialmente em técnicas que priorizam a naturalidade. Com mais de 15 anos de experiência, ela se destacou por sua abordagem inovadora que combina ácido hialurônico com bioestimuladores para resultados duradouros e discreto. Além de professora e palestrante internacional, Dra. Denize é uma defensora do conceito de que a estética vai além da volumização exagerada, promovendo técnicas que valorizam as características individuais de cada paciente e mantendo uma aparência natural e atualizada, tendência inclusive, entre famosas. CRO/SP 144.387.

