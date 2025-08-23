Especialista sobre nova mudança de Gretchen: 'É seguro, mas exige cuidados'

Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista Denize Peruzzo analisa nova mudança de Gretchen e explica os riscos e cuidados para ter o resultado desejado

Gretchen (66) surpreendeu ao mostrar o resultado de sua nova harmonização facial. Em suas redes, a cantora falou sobre os procedimentos que realizou no rosto e explicou por que decidiu passar por mais uma transformação estética, depois de sua participação no Power Couple 7.

Para entender melhor a escolha da artista e os cuidados necessários, a CARAS Brasil conversou com Denize Peruzzo, especialista em harmonização facial, que esclareceu dúvidas comuns sobre o tema.

É possível reverter uma harmonização facial?

Gretchen revelou que iniciou um processo de reversão de procedimentos antigos. Segundo a especialista, isso é viável em alguns casos:

“É possível reverter quando os procedimentos anteriores envolveram preenchedores à base de ácido hialurônico. Nesse caso, a reversão é realizada com o uso de uma enzima chamada hialuronidase, que tem a capacidade de degradar o ácido hialurônico injetado anteriormente”, explica Denize.

Riscos do uso da hialuronidase

A cantora contou que utilizou a enzima para dissolver substâncias aplicadas em outras fases da vida. Mas esse processo exige atenção especial.

“Apesar de ser considerado seguro quando bem indicado, o uso da hialuronidase exige cuidados importantes. A aplicação deve ser realizada por profissionais experientes, com conhecimento anatômico preciso e controle rigoroso da dosagem, já que a degradação do ácido hialurônico está diretamente relacionada à quantidade de enzima aplicada”, detalha a médica.

Leia também:Gretchen revela verdadeiro motivo para ter desistido do Power Couple

Outro ponto relevante, segundo Denize, é o impacto temporário da substância na pele: “Quanto maior for a dose, mais preenchedor é dissolvido. Uma dúvida frequente é se a hialuronidase também degrada o ácido hialurônico natural da pele. A resposta é sim: além de atuar sobre o gel injetado para dar volume, a enzima também degrada o ácido hialurônico natural presente na região”, diz.

“No entanto, esse efeito é temporário — em até 24 a 48 horas o organismo restabelece a produção da substância, responsável pela hidratação da pele. Por isso, o procedimento não causa prejuízos definitivos, apenas reduz o volume do preenchedor aplicado. Outro ponto de atenção é a possibilidade de reações alérgicas, que podem ocorrer, embora sejam raras”, completa a especialista.

Inchaço após procedimentos é normal?

Durante o reality, muitos fãs comentaram sobre o rosto da cantora estar mais inchado. A especialista explica que essa reação é comum.

“O inchaço é uma reação absolutamente comum após procedimentos com preenchedores, bioestimuladores ou até mesmo após o uso da própria hialuronidase. Ele faz parte do processo inflamatório natural do corpo diante de qualquer intervenção estética. A intensidade do edema varia de pessoa para pessoa e depende do tipo de substância aplicada, da técnica utilizada e da sensibilidade individual”, afirma Denize.

Ela também recomenda alguns cuidados para minimizar o desconforto: “Para reduzir esse desconforto, recomenda-se: fazer compressas frias nas primeiras 24 horas; evitar esforço físico e exposição ao sol; utilizar anti-inflamatórios, quando prescritos; e, principalmente, respeitar o tempo de recuperação do organismo, que pode variar de 3 a 10 dias”, orienta.

Por fim, a médica alerta que, caso o inchaço não diminua após esse período, pode ser sinal de excesso de produto: “Trata-se de um evento transitório. Passado esse período, se o volume ainda parecer exagerado, isso pode indicar excesso de preenchedor”, conclui.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: