Gretchen revela valor milionário de multa após deixar Power Couple: 'Disso para mais'

Tudo isso? Em entrevista com Chico Barney, Gretchen revela quantia milionária que terá que pagar para Record TV após desistir do Power Couple 7; veja

A multa que Gretchen e o marido, o saxofonista Esdras de Souza, terão que pagar para Record TV após desistirem do Power Couple 7 é altíssima. Em conversa com jornalista Chico Barney, do UOL, a Rainha do Rebolado contou quanto que terá que desembolsar por ter deixado a competição de casais.

Comentando que sua saúde física e mental não tem preço, a artista contou que terá que pagar mais de R$ 180 mil . O valor inclui a devolução do cachê mais o combinado no contrato caso os famosos não seguissem o jogo.

"Foi avisado, na hora que nós fomos ali para aquele depoimento final, foi avisado que nós teríamos essa indenização, que nós teríamos uma indenização, que nós teríamos que pagar a multa e foi uma escolha nossa", contou.

Gretchen então confirmou a quantia de R$ 180 mil: "Sim, com certeza [vou ter que pagar]. Meu advogado está em contato com o jurídico da Record para fazer o ressarcimento. É o valor do cachê e mais a indenização. Disso [R$ 180 mil] para mais".

Ainda nesta sexta-feira, 23, a Record TV passou no Power Couple 7 o momento em que Gretchen e Esdras de Souza resolveram deixar o programa. Foi exibido o depoimento que eles deram explicando o motivo de não quererem continuar na competição.

Leia também:Três vezes? Relembre as participações de Gretchen em realities

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SPLASH UOL (@splash_uol)

A desistência de Gretchen e Esdras de Souza do Power Couple

O casal Gretchen e Esdras de Souza não faz mais parte do Power Couple 7. A decisão dos artistas aconteceu após o resultado da quarta DR da edição. Ao verem Francine e Júnior serem eliminados, a cantora e o saxofonista conversaram e resolveram deixar a competição.

"Depois dessa resposta do público. O que o público quer não é o que nós sabemos dar", comentou a Rainha do Rebolado com o esposo em particular para não causar alarde na casa. Saiba mais aqui!