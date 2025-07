O que Gretchen fez no rosto? Artista revela detalhes de novos procedimentos

A cantora Gretchen passou por novos procedimentos estéticos no rosto e o mostrou resultado da transformação; saiba detalhes

A cantora Gretchen usou as redes sociais na última segunda-feira, 28, para conversar com o público que a acompanha sobre as mudanças recentes em seu rosto. Por meio de uma live, a artista explicou detalhes dos novos procedimentos realizados e ainda aproveitou para mostrar o resultado sutil da transformação.

Segundo Gretchen, ela passou por uma nova harmonização facial antes de entrar no 'Power Couple Brasil 7', da Record TV. " Não existe ‘desarmonização’. Existe um novo programa de harmonização. Quando vocês me viram no programa, eu estava muito inchada e não podia tomar nenhum remédio para desinchar", relatou.

Em seguida, a artista detalhou os procedimentos recentes: Gretchen fez duas hialuronidases (material usado para reverter preenchimentos), além de retirar o produto antigo e inserir fios de radiesse (bioestimulador de colágeno). A famosa também mexeu na boca, bochecha e mandíbula.

Gretchen também explicou que o processo, realizado no Brasil, ainda não chegou ao fim. "E u emagreci muito. Meu rosto ficou muito cheio para um corpo muito magro. O procedimento não terminou ainda. Eu fiz e vim embora para Portugal. Então, só quando eu voltar para o Brasil, em setembro, ele vai colocar mais fios", disse ela, que reside em Portugal desde 2023.

" Este é o rosto condizente ao meu novo corpo. Estou bem magrinha, como vocês podem ver, meu braço está bem fininho. E agora, estou fazendo um novo processo no corpo. A gente emagrece e fica um pouco mais flácida, principalmente na minha idade", completou Gretchen.

Gretchen mostra resultado de novos procedimentos - Reprodução/Instagram

Por que Gretchen desistiu do Power Couple?

Recentemente, Gretchen conversou com o público a respeito de sua desistência do 'Power Couple Brasil 7', reality show de casais da Record. Em maio deste ano, a artista e o marido, Esdras de Souza, surpreenderam os telespectadores ao decidirem deixar o confinamento.

Na época, Gretchen contou que os dois já não estavam satisfeitos com o programa e, por isso, pediram para sair. Porém, assim que o reality se aproximou da reta final, a cantora abriu o jogo e revelou o que de fato os motivou a desistir da competição.

De acordo com a famosa, questões de saúde mental foram cruciais para que eles deixassem o Power Couple. Gretchen explicou que tanto ela quanto Esdras foram diagnosticados com ansiedade e início de depressão assim que saíram do confinamento. Atualmente, os dois estão em tratamento; confira mais detalhes!

