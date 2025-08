Em coma induzido, ator Mauricio Silveira apresenta piora em quadro de saúde

Ex-ator da Globo, Mauricio Silveira passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino; família pede doação de sangue

O ator Mauricio Silveira teve seu estado de saúde atualizado na noite de quinta-feira, 31. Por meio das redes sociais, a família do artista informou que ele apresentou uma piora no quadro. O ex-global está em coma induzido para tratar uma infecção após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino.

Familiares de Mauricio também pediram doações de sangue: " Infelizmente, no dia de hoje (31), o Maurício teve uma piora e ele está precisando de doação de sangue por urgência. Qualquer tipo sanguíneo é válido, tá? Quem por questões de saúde não puder doar, repassar esse vídeo para quem possa doar. Isso também já ajuda pra caramba. E eu conto com vocês. Bora junto que ele vai sair dessa", declarou a artista Alessandra Xavier em um vídeo publicado no perfil do ator.

O ator está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro. "Requisitos para doação: estar saudável; ter idade entre 16 e 69 anos; pesar mais de 50kg; ter repousado na noite anterior; não estar em jejum (evitar apenas alimentos gordurosos 4 horas antes da doação). Os doadores podem receber atestado médico para o trabalho", diz a legenda da publicação.

A cirurgia de Mauricio Silveira foi revelada no último domingo, 27, também através de familiares do ator: "Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica", informaram, na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ☼ ᴀʟᴇssᴀɴᴅʀᴀ xᴀᴠɪᴇʀ ☼ (@eu.alexavier)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mauricio Silveira (@mauriciosilveiraoficial)

Quem é Mauricio Silveira?

Mauricio Silveira integrou o elenco de diversas produções na TV, incluindo novelas da Globo como Cobras & Lagartos (2006), Faça Sua História (2008) e Insensato Coração (2011). Mais recentemente, atuou na Record em Reis (2022). Além da televisão, o ator também teve uma trajetória marcada por trabalhos no teatro.

Leia também: Whindersson Nunes desabafa e psicóloga reage: 'Uma das experiências mais devastadoras'