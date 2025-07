Quem é Mauricio Silveira? Ex-ator da Globo está em coma induzido após cirurgia

O ator Mauricio Silveira está em coma induzido após retirar um tumor. Conheça sua trajetória na TV, no teatro e como escritor

O ator Mauricio Silveira está passando por um momento delicado de saúde. Ele está internado e em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção após uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino. Com isso, que tal saber mais sobre a carreira dele?

Carreira de Mauricio Silveira

Mauricio Silveira teve trabalhos de destaque na televisão e nos palcos. Na TV Globo, participou de novelas e séries como Cobras e Lagartos (2006), Faça Sua História (2008) e Insensato Coração (2011). Mais recentemente, integrou o elenco da série bíblica Reis (2022), exibida pela Record.

Além da TV, Mauricio também atuou em diversas peças de teatro. Nas redes sociais, o artista se define como ator, diretor e escritor. Ele também se dedica ao trabalho de mentoria, abordando temas como amor próprio, crenças limitantes e relacionamentos conscientes.

O artista também é autor de alguns e-books, entre eles “Seja sua melhor versão” e “E você, bebe o que?”, que compartilha com seu público por meio da internet. As informações são do jornal Extra.

Família pediu orações

A família de Mauricio atualizou o estado de saúde do artista em uma nota publicada nas redes sociais no último domingo, 27, e pediu orações. "A família do Mauricio vem, por meio desta, agradecer profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele", iniciaram. E continuaram: "Aproveitamos também para compartilhar informações atualizadas sobre o estado de saúde do Mauricio. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica".

"Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção. Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa. Com gratidão, família do Mauricio Silveira", finalizaram.

