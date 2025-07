Whindersson Nunes desabafa e psicóloga reage: 'Uma das experiências mais devastadoras'

Whindersson Nunes comoveu ao falar sobre a perda do filho com Maria Lina; em entrevista à CARAS Brasil, Lilian Vendrame avalia o caso

[ALERTA DE GATILHO]: Este texto aborda tópicos sensíveis como depressão. Caso sinta necessidade, o Centro de Valorização da Vida (CVV) promove apoio emocional com atendimentos gratuitos a qualquer pessoa pelo telefone 188]

O humorista Whindersson Nunes abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte do filho, João Miguel. O pequeno, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Maria Lina, faleceu dois dias após o nascimento prematuro, em 2021.

Em participação no podcast 'Parece Terapia', Whindersson Nunes falou sobre a ‘falta de tato’ das pessoas ao tentarem consolá-lo diante do falecimento do filho. "Não é que seja difícil ajudar, mas acho que falta tato. Muita gente não tem tato hoje. Por exemplo, quando eu perdi um filho, apareceu muita gente dizendo: ‘Ah, mas você vai ter outro, relaxa…' ", declarou.

O que diz a psicóloga?

A CARAS Brasil conversa com Lilian Vendrame, psicóloga e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP , que avalia o desabafo de Whindersson Nunes.

"A perda de um filho é uma das experiências mais devastadoras que alguém pode viver. Uma pessoa com histórico de depressão pode ter sintomas agravados. Pode haver uma reativação ou intensificação dos sintomas depressivos", declara.

O que é o luto?

Segundo informações do Ministério da Saúde , o luto é um processo natural, caracterizado pelo sofrimento e pela saudade, normalmente desencadeado pela perda de algo ou alguém. Ao longo de sua carreira, Whindersson Nunes tornou público que já sofreu com depressão. A psicóloga aponta.

"Eu gosto de pensar da seguinte forma, quando alguém que tem um histórico de dor, de depressão e perde um filho, não é só o presente dele que sangra, é o passado que se reabre e um futuro que se silencia. Não se trata de seguir em frente, mas de aprender a respirar dentro de um mundo que mudou para sempre", finaliza ao analisar casos como do humorista Whindersson Nunes.

