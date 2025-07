Ator Mauricio Silveira está em coma induzido após complicações de cirurgia

O ator Mauricio Silveira está em coma induzido para tratar uma infecção após passar por uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino

O ator Mauricio Silveira está em coma induzido para tratar uma infecção após passar por uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino. A família do artista atualizou o estado de saúde por meio de uma nota publicada nas redes sociais neste domingo, 27.

"A família do Mauricio vem, por meio desta, agradecer profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele", iniciaram. E continuaram: "Aproveitamos também para compartilhar informações atualizadas sobre o estado de saúde do Mauricio. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica" .

"Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção . Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa. Com gratidão, família do Mauricio Silveira", finalizaram.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de apoio. "Querido Deus, pedimos pela rápida e completa recuperação do Maurício. Que ele sinta Tua presença, receba forças a cada novo dia e seja restaurado com saúde e paz. Amém", falou uma. "Fica bem meu querido, estamos aqui", falou outra. "Em nome de Jesus, ele vai ficar bem", desejou uma terceira pessoa.

Quem é Mauricio Silveira?

Mauricio Silveira integrou o elenco de diversas produções na TV, incluindo novelas da Globo como Cobras & Lagartos (2006), Faça Sua História (2008) e Insensato Coração (2011). Mais recentemente, atuou na Record em Reis (2022). Além da televisão, o ator também teve uma trajetória marcada por trabalhos no teatro. As informações são do jornal Extra.

Leia também: Médica explica diagnóstico que levou Luciano Szafir a ser internado: 'Condição médica grave'