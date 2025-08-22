CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Carlinhos de Jesus fala sobre tratamento e adaptação ao uso de cadeira de rodas
Bem-estar e Saúde / Tratamento

Carlinhos de Jesus fala sobre tratamento e adaptação ao uso de cadeira de rodas

Carlinhos de Jesus revela como o tratamento tem ajudado a lidar com a dor após diagnóstico que o levou a usar cadeira de rodas

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 11h58

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Carlinhos de Jesus
Carlinhos de Jesus - Foto: Divulgação / Globo / Alvim Fotografia; @alvimfotografia

Carlinhos de Jesus, renomado dançarino e coreógrafo, abriu o coração em entrevista sobre os desafios que vem enfrentando após receber um diagnóstico que alterou sua rotina: bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos. Aos 72 anos, ele revelou como reagiu ao descobrir a condição.

"Recebi [o diagnóstico] como uma pedrada na cabeça. Confesso que me assustou bastante, pois nunca fiquei doente, sempre fui muito saudável, e a impossibilidade de dançar me assustou. Mas 'papai do céu' não nos dá uma cruz maior que possamos carregar e também porque já levei uma ‘rasteira’ muito maior que essa e me reergui. Portanto, estou seguindo o tratamento e amanhã será outro dia", declarou o artista à 'Quem'.

O dançarino também comentou sobre a importância de buscar tratamentos adequados e manter a saúde em foco e conseguir uma boa recuperação. Ele ainda destacou que os cuidados médicos e a fisioterapia têm sido essenciais para reduzir dores e preservar a mobilidade.

"É um processo de recuperação muito lento. Tenho uma equipe médica muito competente composta por: neurologia, clínica da dor, ortopedia, acupuntura, fisioterapia e musculação. Estou sendo assistido diariamente por esses clínicos e profissionais -- primeiramente cuidando das dores, que são insuportáveis -- para depois focarem no processo de desinflamação", disse ele.

"Já sinto melhoras na parte da marcha e do equilíbrio. E recuperei a força na perna esquerda, mas não na direita. Mas ainda chego lá", completou Carlinhos de Jesus. Apesar do uso de cadeira de rodas durante o tratamento, o coreógrafo segue realizando atividades diárias normalmente.

Atualmente, ele integra a banca de jurados do quadro 'Dança dos Famosos 2025', exibido aos domingos no programa 'Domingão com Huck', da TV Globo.

Carlinhos de Jesus - Foto: Reprodução / Instagram
Carlinhos de Jesus - Foto: Reprodução / Instagram

Quando Carlinhos de Jesus revelou o diagnóstico?

Carlinhos de Jesus falou pela primeira vez sobre o diagnóstico de bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos em julho deste ano. Na ocasião, o coreógrafo explicou que estava em tratamento após surgir em algumas fotos fazendo uso de muletas e cadeira de rodas.

Carlinhos ainda contou que a condição tem gerado dores e dificuldades para andar, uma vez que limitam seus movimentos. Apesar disso, ele garantiu que está bem. 

"Percebi que o quadril não é só para rebolar! Amigos e seguidores queridos, quero compartilhar com vocês o motivo pelo qual estou aparecendo por aí com cadeira de rodas ou muleta. Não se assustem! Está tudo sob controle — ou quase! Já há algum tempo venho sentindo dificuldades para andar, com dores que limitaram meus movimentos", iniciou o bailarino em suas redes sociais.

"Depois de exames e avaliações, recebi o diagnóstico de um quadro sério de bursite trocantérica bilateral, complicada com tendinite nos glúteos, também dos dois lados. Resultado: muita dor e mobilidade bastante comprometida. A cadeira de rodas e a muleta estão aqui para me poupar, não para me parar", continuou ele.

Carlinhos de Jesus - Foto: Alvim Fotografia / Divulgação @alvimfotografia
Carlinhos de Jesus - Foto: Alvim Fotografia / Divulgação @alvimfotografia

O que é Bursite trocantérica bilateral?

Recentemente, o coreógrafo Carlinhos de Jesus surpreendeu seus fãs ao aparecer em registros recentes utilizando muletas e cadeira de rodas. Preocupados com a saúde do artista, muitos seguidores buscaram esclarecimentos. Em resposta, ele compartilhou com transparência o motivo de sua condição atual: bursite trocantérica bilateral.

A bursite trocantérica bilateral é uma condição inflamatória que afeta a região lateral do quadril, especificamente a bursa trocantérica, uma pequena bolsa cheia de líquido que reduz o atrito entre os músculos e os ossos. Quando essa bursa se inflama, pode causar dor intensa e limitar a mobilidade.

A bursite trocantérica bilateral é mais comum em mulheres de meia-idade, mas pode afetar qualquer pessoa. Entre as possíveis causas estão movimentos repetitivos, sobrecarga mecânica, traumas diretos, assimetrias no comprimento das pernas e alterações hormonais. Atividades como correr, subir escadas ou permanecer de pé por longos períodos podem aumentar o risco de desenvolver a condição; saiba mais detalhes!

Leia também: Carlinhos de Jesus revela diagnóstico e médico alerta: 'A dor geralmente piora'

Carlinhos de Jesus, Dona Déa e Zebrinha nos bastidores do 'Dança dos Famosos' - Foto: Reprodução / Instagram
Carlinhos de Jesus, Dona Déa e Zebrinha nos bastidores do 'Dança dos Famosos' - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Carlinhos de Jesus

Leia também

CANCÊR

Fernanda Rodrigues revelou carcinoma; médico alerta sobre a doença - Reprodução/Instagram

Médico alerta sobre carcinoma de Fernanda Rodrigues: 'Frequente no Brasil'

EXIGE ATENÇÃO!

Fernanda Rodrigues - Reprodução/Instagram

Médico alerta após diagnóstico de Fernanda Rodrigues: 'Costuma crescer de forma lenta'

Tratamento

Sorocaba - Foto: Reprodução / Instagram

Sorocaba relembra luta contra o câncer: ‘Fiz a cirurgia’

Desabafo

Adriane Galisteu - Foto: Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu fala sobre diagnóstico de doença autoimune: 'Fiquei triste'

ALERTA

Gracyanne Barbosa revela rotina intensa de treinos para perder peso - Foto: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa revela rotina intensa de treinos e médica alerta: 'É preciso cuidado'

Internação

Luciana Cardoso e Faustão - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Esposa de Faustão revela qual é a previsão de alta hospitalar do apresentador

Últimas notícias

Preta GilPreta Gil ganha nova homenagem em novela da Globo; saiba como e quando será
Mariana Ximenes, Joana Henning e Rafael Dragaud em evento do Prêmio Chico VivePrêmio Chico Vive abre inscrições para reconhecer jovens líderes socioambientais no Brasil
Irmão de Sheron Menezzes faleceu aos 36 anosMãe de Sheron Menezzes faz forte desabafo após a morte do filho: 'Gritei muito'
Filho de mãe com HIV, Cauã Reymond apoia causa e dá exemploApós sofrer bullying por ter tido mãe com HIV, Cauã Reymond apoia causa
Sophia Valverde e Pietro KraussComo Sophia Valverde conheceu o noivo? Atriz revela início do romance
Mário Sérgio toma fora de OdeteVale Tudo: Mário Sérgio toma golpe de Odete: 'Nunca te prometi nada'
Michel TelóMichel Teló revela detalhes de sua preparação para ser mentor no Estrela da Casa
Tom Brady celebra 18 anos do filho mais velho, Jack BradyEle cresceu! Tom Brady celebra os 18 anos do filho mais velho com fotos inéditas
NoneOfertas do dia: Apple Watch com super descontos de até 38%
Lucas Rangel e Lucas BleyLucas Rangel mostra alguns cômodos de seu novo apartamento em SP; veja fotos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade