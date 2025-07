Carlinhos de Jesus revela diagnóstico e médico alerta: 'A dor geralmente piora'

Carlinhos de Jesus revelou que está utilizando cadeira de rodas e muletas durante tratamento; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings explica

O bailarino Carlinhos de Jesus recebeu o diagnóstico de bursite trocantérica bilateral , além de tendinite nos glúteos . O artista ainda contou que a condição tem gerado dores e dificuldades para andar, uma vez que limitam seus movimentos. Apesar disso, ele garantiu que está bem.

O que diz o reumatologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o reumatologista Fabio Jennings, médico reumatologista do corpo clínico do Albert Einstein com Especialização em Medicina Esportiva pela Universidade de Stanford- Califórnia (EUA). Ele explica.

"Bursite é o nome da doença causada pela inflamação de pequenas bolsas (chamadas bursas) que servem para acolchoar ossos, tendões e músculos próximos de articulações. Normalmente, existe uma pequena quantidade de líquido (líquido sinovial) dentro da bursa. Mas, na bursite, a inflamação leva a um aumento do líquido inflamatório dentro da Bursa e consequentemente, à dor local. A Bursite trocantérica é aquela localizada na região lateral do quadril, em um ângulo do fêmur chamado trocânter", declara.

Por outro lado, a tendinite glútea, outro quadro que acometeu Carlinhos, é a doença que afeta o tendão que ancora os músculos glúteos no osso, no caso em questão no trocânter do fêmur. É muito comum, principalmente após os 50 anos, mas também afeta jovens que praticam exercícios mais intensos.

"Tendinite é o termo mais popular usado para definir processos dolorosos que ocorrem nas estruturas (tendões) que servem para ligar os músculos aos ossos. No meio científico, o termo “tendinite” foi substituído por tendinopatia porque atualmente já se sabe que não há inflamação no tendão e sim, alterações na estrutura e função das suas fibras de colágeno. As regiões do corpo onde mais acontecem são os ombros, cotovelos, punhos, joelhos e quadris", afirma.

Quais os sinais?

Segundo o reumatologista, o principal sintoma da bursite trocantérica bilateral é dor na região lateral do quadril que pode irradiar para baixo até próximo do joelho.

"A dor geralmente piora ao levantar de uma cadeira ou subir e descer escadas. Também piora à noite quando se deita do lado afetado. Ao exame clínico é possível identificar o ponto doloroso quando se palpa, o que reproduz a queixa do paciente", reforça.

É necessário uso de cadeiras de rodas?

Nas redes sociais, Carlinhos de Jesus revelou recebeu o diagnóstico de um quadro sério de bursite trocantérica bilateral, complicada com tendinite nos glúteos, também dos dois lados. O dançarino disse que: "A cadeira de rodas e a muleta estão aqui para me poupar, não para me parar". O Dr. Fabio Jennings avalia.

"​Na maioria dos casos de bursite/tendinite glúteas não há uma limitação tão importante que afete inclusive a deambulação. Nos casos de dor intensa e limitação, causas secundárias devem ser investigadas como a osteoartrite de quadril, doenças degenerativas da coluna lombar e até doenças inflamatórias como Polimialgia Reumática", finaliza ao analisar casos como do bailarino Carlinhos de Jesus.

