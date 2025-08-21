Carlinhos de Jesus fala sobre o diagnóstico que o levou a usar cadeira de rodas

O coreógrafo Carlinhos de Jesus comentou sobre o diagnóstico descoberto recentemente e contou como tem sido o tratamento: 'Me assustou'

Recentemente, Carlinhos de Jesus preocupou o público ao surgir usando muletas e uma cadeira de rodas. O bailarino e coreógrafo, porém, rapidamente tranquilizou os fãs e explicou que tem usado os itens como auxílio após receber o diagnóstico de bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos.

Para amenizar as dores e ajudar na mobilidade, Carlinhos optou pela cadeira e as muletas. Agora, em entrevista à 'Quem', o bailarino abriu o coração ao falar sobre a condição descoberta nos últimos tempos e contou como tem sido o tratamento.

" Recebi como uma pedrada na cabeça. Confesso que me assustou bastante, pois nunca fiquei doente, sempre fui muito saudável, e a impossibilidade de dançar me assustou. Mas 'papai do céu' não nos dá uma cruz maior que possamos carregar e também porque já levei uma ‘rasteira’ muito maior que essa e me reergui. Portanto, estou seguindo o tratamento e amanhã será outro dia", declarou o artista.

Em seguida, Carlinhos de Jesus comentou a respeito da reabilitação. Atualmente, ele faz acompanhamento com uma equipe médica, incluindo ortopedista, acupunturista e fisioterapeuta. O coreógrafo ainda explicou que tem se sentido melhor com o tratamento, mas destacou que a caminhada ainda será longa.

"É um processo de recuperação muito lento. Tenho uma equipe médica muito competente composta por: neurologia, clínica da dor, ortopedia, acupuntura, fisioterapia e musculação. Estou sendo assistido diariamente por esses clínicos e profissionais -- primeiramente cuidando das dores, que são insuportáveis -- para depois focarem no processo de desinflamação. Já sinto melhoras na parte da marcha e do equilíbrio. E recuperei a força na perna esquerda, mas não na direita. Mas ainda chego lá ", disse Carlinhos, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlinhos De Jesus (@carlinhosdejesus)

Quando Carlinhos de Jesus revelou o diagnóstico?

Carlinhos de Jesus falou pela primeira vez sobre o diagnóstico de bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos em julho deste ano. Na ocasião, o coreógrafo explicou que estava em tratamento após surgir em algumas fotos fazendo uso de muletas e cadeira de rodas.

Carlinhos ainda contou que a condição tem gerado dores e dificuldades para andar, uma vez que limitam seus movimentos. Apesar disso, ele garantiu que está bem.

"Percebi que o quadril não é só para rebolar! Amigos e seguidores queridos, quero compartilhar com vocês o motivo pelo qual estou aparecendo por aí com cadeira de rodas ou muleta. Não se assustem! Está tudo sob controle — ou quase! Já há algum tempo venho sentindo dificuldades para andar, com dores que limitaram meus movimentos", iniciou o bailarino em suas redes sociais.

"Depois de exames e avaliações, recebi o diagnóstico de um quadro sério de bursite trocantérica bilateral, complicada com tendinite nos glúteos, também dos dois lados. Resultado: muita dor e mobilidade bastante comprometida. A cadeira de rodas e a muleta estão aqui para me poupar, não para me parar", continuou ele.

"Agradeço de coração todo o carinho e preocupação de vocês. Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza. Porque, como vocês sabem… O show tem que continuar! Com amor e gratidão, Carlinhos de Jesus", concluiu Carlinhos de Jesus.

Leia também: Bursite trocantérica bilateral: entenda a condição que afetou Carlinhos de Jesus