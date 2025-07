Carlinhos de Jesus explica diagnóstico após surgir de muletas e cadeira de rodas

O coreógrafo Carlinhos de Jesus explicou que tem contado com o auxílio de muletas e cadeira de rodas durante tratamento; entenda

O bailarino Carlinhos de Jesus assustou o público nos últimos dias após surgir em novos registros nas redes sociais usando muletas e uma cadeira de rodas. Assim que percebeu a preocupação dos fãs, o artista se manifestou sobre o assunto e explicou por que tem usado os itens como auxílio.

De acordo com o coreógrafo, ele recebeu o diagnóstico de bursite trocantérica bilateral, além de tendinite nos glúteos. Carlinhos ainda contou que a condição tem gerado dores e dificuldades para andar, uma vez que limitam seus movimentos. Apesar disso, ele garantiu que está bem.

"Percebi que o quadril não é só para rebolar! Amigos e seguidores queridos, quero compartilhar com vocês o motivo pelo qual estou aparecendo por aí com cadeira de rodas ou muleta. N ão se assustem! Está tudo sob controle — ou quase! Já há algum tempo venho sentindo dificuldades para andar, com dores que limitaram meus movimentos", iniciou o bailarino em suas redes sociais.

" Depois de exames e avaliações, recebi o diagnóstico de um quadro sério de bursite trocantérica bilateral, complicada com tendinite nos glúteos, também dos dois lados. Resultado: muita dor e mobilidade bastante comprometida ", continuou Carlinhos de Jesus. Em seguida, o artista explicou que tem realizado fisioterapia, acupuntura, musculação e tratamento intensivo para as dores.

" A cadeira de rodas e a muleta estão aqui para me poupar, não para me parar. Agradeço de coração todo o carinho e preocupação de vocês. Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza. Porque, como vocês sabem… O show tem que continuar! Com amor e gratidão, Carlinhos de Jesus", concluiu o famoso.

