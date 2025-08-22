Filho de Raul Gil se pronuncia após polêmica com a irmã e a sobrinha

Filho de Raul Gil sai em defesa do pai após polêmica com a irmã e a sobrinha: 'Não escrevo para alimentar mágoas, e sim para pedir reflexão'

Filho do apresentador Raul Gil, Raul Gil Junior se pronunciou sobre a polêmica envolvendo sua irmã, Nanci Gil, e sua sobrinha, Raquel. Na noite desta sexta-feira, 22, ele compartilhou um texto nas redes sociais para dar a sua posição sobre o assunto.

Em sua mensagem, ele defendeu a postura do pai, falou sobre o afastamento da irmã e falou que está preparando um documentário sobre a trajetória do pai. "Nos últimos dias, minha família e eu temos sido alvo de ataques e interpretações injustas nas redes sociais. Muitas pessoas ouviram apenas um lado da história e, por respeito ao meu pai e à minha mãe, sempre preferi o silêncio. Mas diante das ofensas e distorções, sinto a necessidade de esclarecer alguns fatos. Antes de tudo, quero dizer que nunca excluí ninguém da família. O afastamento que se formou ao longo dos anos foi fruto de escolhas pessoais, jamais de barreiras impostas por mim ou por meus pais. Sempre houve espaço para encontros, visitas e aproximação", disse ele.

E completou: "O que mais me entristece é ver meu pai, Raul Gil - um homem que dedicou a vida à família e ao público brasileiro -, ser alvo de palavras desrespeitosas. Quem conhece sua trajetória sabe o quanto ele sempre colocou amor, generosidade e entrega em tudo o que fez. Atacar sua honra ultrapassa limites básicos de respeito e dignidade. Desde muito jovem, estive ao lado dele não apenas como filho, mas como parceiro de trabalho, cuidando de sua história e de sua carreira. Foram décadas de dedicação, muitas vezes sem retorno financeiro, mas sempre com orgulho, gratidão e a certeza de contribuir para manter e fortalecer o patrimônio da família".

Então, ele fez comentários sobre a irmã. "Também é importante separar os laços familiares do ambiente de trabalho. É de conhecimento público que minha irmã sempre teve dificuldades de convivência. Isso não aconteceu apenas comigo, mas também com diversas pessoas ao redor. Quando trabalhamos juntos, a convivência se tornou difícil: houve conflitos recorrentes, posturas inconvenientes e desgastes com diferentes pessoas da equipe. Para proteger o trabalho, preservar o clima profissional e o bem-estar de todos, estabeleci limites e optei por manter distância. Não exponho nomes nem episódios por respeito às pessoas envolvidas, mas registro esses fatos para contextualizar como e por que se formaram certas distâncias ao longo do tempo", declarou.

Por fim, ele disse: "Sei que tudo isso tem sido doloroso para todos nós. Não escrevo para alimentar mágoas, e sim para pedir reflexão. O amor e o respeito devem falar mais alto do que a discórdia. Que possamos preservar o que realmente importa: a verdade, a dignidade e a paz da nossa família. Em breve, o público conhecerá mais da nossa trajetória em um documentário que será, ao mesmo tempo, um registro fiel dos fatos e uma celebração da vida e do legado de Raul Gil - um tributo à sua contribuição para a cultura brasileira e à grandeza de um pai que permanece como inspiração para todos nós".

A declaração de Raul Gil

O apresentador Raul Gil gravou um vídeo nesta terça-feira, 19, para falar sobre a polêmica envolvendo a filha, Nanci Gil, e a neta Raquel. Ele falou sobre opinião sobre as declarações das duas contra ele e seu filho, Raul Gil Jr.

Tudo começou quando um vídeo de Raquel repercutiu nas redes sociais, no qual ela afirmou que recebeu uma ordem extrajudicial para não falar sobre a família publicamente. Com isso, Raul Gil se pronunciou publicamente e disse que faz orações pela filha e pela neta e que sempre deu apoio financeiro para elas.

"Vocês que têm acompanhado Instagram, YouTube... E tem visto a minha filha, Nanci, que eu amo tanto, e a minha neta Raquel, que eu amo também, falando coisas do pai. Minha filha Nanci, desde que nasceu, eu cuido dela com maior carinho do mundo. Quando ela fez 15 anos, meu Deus, entreguei meu coração. Fiz um festão com um monte de artista. Nanci casou-se, teve programas na Record, teve programas na Rede de Mulher... Minha filha nunca passou necessidade, nem minha filha, nem minha neta, nenhuma das duas passou necessidade e todas as viagens que elas fizeram, eu tava lá, patrocinei, não queria nem saber. Londres, Japão, Coreia... Não deixei minha minha filha e minha neta passarem por momentos desagradáveis", disse ele.

E completou: "Se elas falaram de mim, que que eu vou fazer? Elas falaram pela própria vontade. Ai se todos os pais fossem como eu fui e sou, mas assim mesmo eu oro por elas, leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia há mais de 20 anos. A minha fé é grande, poderosa, amo a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amo a Sagrada Família e a minha Nossa Senhora da Aparecida. E por favor, se vocês puderem se retratar, eu agradeceria do fundo do meu coração, porque, na verdade, tem 5 milhões de pessoas me condenando. Vocês, Nanci e Raquel, sabem o quanto eu trabalhei, o quanto eu lutei".

Por fim, ele rebateu um tema polêmico. "Nunca falei para você ir lavar louça, não. Eu lavei muita louça, eu gosto de lavar louça. Você fica falando que eu mandei você lavar louça. Mandei: "Graças a Deus que você tem louça para lavar. Tem gente que não tem nem comida'. Minha filha, minha neta, tenho meu filho, minhas netas, tem minha nora e tem o meu filho Raul Gil Júnior, que trabalha comigo há 40 anos. 40 anos ali, ó, junto comigo, dirigindo os programas que eu fiz até agora, que eu considero hoje um dos maiores programas e mais perfeito do Brasil. E eu saí do ar por quê? Problema da idade. Sei lá, mas eu vou voltar. Eu estou voltando. Aguarde aí porque vem aí programa Raul Gil. Um beijo para você, Nanci. Um beijo para Raquel. Um beijo pro Raul, pra Carol e pras minhas netas. Que Deus abençoe vocês", finalizou.