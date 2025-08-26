Bárbara Evans relata desespero ao descobrir acidente da filha: 'Me tremendo'

A influenciadora Bárbara Evans revelou que o marido optou por contar sobre o acidente doméstico da filha somente após levá-la ao médico

A influenciadora digital e modelo Bárbara Evans usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 26, para compartilhar com o público um susto que passou com a filha mais velha, Ayla. De acordo com a loira, a menina, de apenas de 3, sofreu um pequeno acidente doméstico antes de ir para a escola.

Em breve desabafo, Bárbara contou que só soube do ocorrido horas depois, uma vez que o marido, Gustavo Theodoro, optou por não acordá-la e decidiu levar Ayla sozinho ao médico. A influenciadora, que ainda estava absorvendo a situação, explicou que a pequena machucou o queixo e precisou levar alguns pontos.

" Ai, gente, bom dia. Acordei, fui abrir o telefone, porque eu ia buscar a Ayla [na escola], o pai leva e eu busco. Meu Deus, a menina caiu antes de ir para a escola, aqui em casa, abriu o queixo. O pai não me acordou, foi em um postinho de saúde, deu ponto na menina, e a menina [já está] aqui em casa ", iniciou ela.

" Estou até me tremendo, passando mal, tentando respirar para não passar para ela meu desespero. Gente, meu Deus, juro, estou com vontade de chorar. Tentando me recompor para ir ver ela. Meu coração está palpitando ", completou Bárbara Evans. Por fim, a modelo mostrou uma foto da primogênita ao lado do pai logo após o atendimento médico.

Vale lembrar que além de Ayla, Bárbara Evans e Gustavo Theodoro também são pais dos gêmeos Álvaro e Antônio, de quase 2 anos.

Gustavo Theodoro e a filha, Ayla - Foto: Reprodução / Instagram

Bárbara Evans explica rotina das babás em sua casa

Recentemente, Bárbara Evans aproveitou um momento livre para interagir com os seguidores nas redes sociais. Ao abrir uma caixinha de perguntas, foi questionada sobre a quantidade de babás que contrata para cuidar dos filhos, Ayla, Álvaro e Antônio, frutos de seu casamento com Gustavo Theodoro.

"Você tem tido dificuldades para manter babás? Por quê? Percebo uma grande rotatividade", quis saber a pessoa. E Bárbara explicou: "Não é questão de manter. O que deve perceber é que tem umas fazem 24 horas, algumas fazem um dia sim e um dia não e tem outras que fazem de noite".

E continuou: "Então um dia é uma, no outro dia é outra e tem umas que fazem 24 horas. Tem umas que só fazem durante o dia, e umas que só fazem durante a noite. A gente tem um grupo grande, mas esse grupo não tem mudado. Mas são várias que vão se dividindo para não ficar uma carga horária muito grande para todas, para todas terem vida. É isso que acontece”.

Bárbara Evans com os três filhos - Foto: Reprodução / Instagram; @bucosta

Filho caçula de Bárbara Evans foi picado por escorpião

Em março deste ano, Bárbara Evans passou por um outro susto com um dos filhos. Na época, o pequeno Antônio, um dos gêmeos da influenciadora, precisou ser levado às pressas a um hospital após ser picado por um escorpião em casa.

Apesar do susto, Bárbara contou que o veneno do animal não chegou a entrar em contato com o bebê. De acordo com a loira, o escorpião estava na sala de sua residência. "Gente, coisas que só Deus sabe explicar. O escorpião picou a mãozinha dele e quando viram, o escorpião estava agarrado na mão dele, vivo", relatou ela.

"E aí puxamos o escorpião, estava o ferrão na mãozinha dele. Mas, não saiu veneno. Deus é maravilhoso. Já fizemos ecocardiograma e todos os exames possíveis, não deu nada", concluiu Bárbara Evans, garantindo que o pequeno estava bem.

