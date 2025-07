Bárbara Evans explica rotina das babás em sua casa: 'São várias'

Bárbara Evans falou sobre a quantidade de babás que contrata para cuidar dos filhos, Ayla, de 4 anos, e os gêmeos Álvaro e Antônio, de 2

A modelo e influenciadora Bárbara Evans aproveitou um momento livre nesta terça-feira, 29, para interagir com os seguidores nas redes sociais. Ao abrir uma caixinha de perguntas, foi questionada sobre a quantidade de babás que contrata para cuidar dos filhos, Ayla, de 4 anos, e os gêmeos Álvaro e Antônio, de 2, frutos de seu casamento com Gustavo Theodoro.

"Você tem tido dificuldades para manter babás? Por quê? Percebo uma grande rotatividade", quis saber a pessoa. E Bárbara explicou: "Não é questão de manter. O que deve perceber é que tem umas fazem 24 horas, algumas fazem um dia sim e um dia não e tem outras que fazem de noite".

E continuou: "Então um dia é uma, no outro dia é outra e tem umas que fazem 24 horas. Tem umas que só fazem durante o dia, e umas que só fazem durante a noite. A gente tem um grupo grande, mas esse grupo não tem mudado. Mas são várias que vão se dividindo para não ficar uma carga horária muito grande para todas, para todas terem vida. É isso que acontece."

Filhos de Bárbara Evans roubam a cena em fotos

Recentemente, Bárbara Evans encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar um ensaio fotográfico com os três filhos. Em algumas imagens, as crianças aparecem em cima da mamãe, que está deitada em uma cama. Além disso, a modelo mostrou cliques deles sozinhos. Para os registros, os três aparecem usando looks iguais: uma camiseta branca e uma jardineira jeans.

"E essa bagunça na cama da mamãe?! Quem aguenta? Diz pra mim!!", escreveu a famosa na legenda da publicação. No mês passado, Bárbara postou uma sequência de cliques com Ayla e se derreteu. "Meu primeiro amor, Ayla. Você não imagina o quanto te desejei", disse a mamãe coruja.

