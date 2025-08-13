CARAS Brasil
  2. Bárbara Evans relata desespero ao levar cachorro às pressas ao veterinário: 'Apavorada'
Pet / Tensão

Bárbara Evans relata desespero ao levar cachorro às pressas ao veterinário: 'Apavorada'

A modelo e influenciadora Bárbara Evans usou as redes sociais para contar que passou por uma situação tensa com seu cachorro

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 13/08/2025, às 12h04

Bárbara Evans e seu cachorro
Bárbara Evans e seu cachorro - Foto: Reprodução/Instagram

A modelo e influenciadora Bárbara Evans usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para contar que passou por uma situação tensa logo pela manhã. Ela precisou levar seu cachorrinho, Enrico, às pressas ao veterinário após ele passar mal. Ainda de pijama, revelou que saiu descalça de casa e correu para chegar a tempo de salvá-lo.

"Gente, bom dia! Hoje o bom dia foi diferente. Acabei de chegar assim descalço de meia, pijama sem sutiã, sem escovar os dentes, do veterinário. Enrico quase [morreu]. Acordou espirrando e sem conseguir respirar. A cama cheia de sangue, vou mostrar pra vocês", iniciou ela, que decidiu correr para o veterinário.

"Aí fui pegar meu carro para levar ele no veterinário aqui da cidade, a nossa prima. Cadê meu carro? Não tinha carro. E o cachorro sem respirar. E eu apavorada. Aí a Cris, que trabalha aqui em casa, tem carro. Aí ela foi dirigindo o carro dela, eu fui com ele no colo", continuou.

E seguiu contando: "Chegamos lá, ele com a língua azul sem conseguir respirar. (...) ela examinou, disse que ele estava com uma frequência cardíaca muito alta e a língua dele estava nem roxa, estava azul e que precisava levar ele para Rio Preto, que é onde tem mais estrutura, oxigênio, enfim. Aí a gente ligou para o motorista, porque eu estava sem carro, para poder ir para Rio Preto e eu assim, de pijama, mas isso é o de menos".

Motivo da crise

E ela descobriu o motivo da crise de seu cachorro. "O motorista chegou para levar a gente para Rio Preto, assim que ele chegou, ele não parava de espirrar. Aí saiu uma pontinha de um negócio, assim, do nariz de um chihuahua, desse tamanho. Peguei uma pinça e fui puxar. Gente, saiu uma grama desse tamanho! Do nariz de um chihuahua. Ele quase morre por conta de uma grama no nariz" lamentou ela.

Storie de Barbara Evans no Instagram
Storie de Barbara Evans no Instagram

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Bárbara Evans

