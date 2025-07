Antes e depois: Eliezer mostra mudança no corpo dele e da mãe após mudança de hábitos

O ex-BBB e influenciador Eliezer usou as redes sociais para compartilhar registros de seu treino ao lado de sua mãe, Ana Beatriz Seara

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para compartilhar registros de seu treino ao lado de sua mãe, Ana Beatriz Seara, que está morando com ele, Viih Tube e os filhos do casal, Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses. Na publicação, ele exibiu o antes e depois dos dois, destacando as mudanças no físico após três meses de treino e dieta.

"Ela conseguiu! Na verdade, nós conseguimos, juntos! Passe para o lado para ver nosso antes e depois do dia em que começamos a treinar juntos. 3 meses que a gente faz tudo junto, treino, dieta! Minha mãe estava com mais 120kg, não conseguia subir escada, não conseguia abaixar e hoje até descer no escorregador com Lua ela desce", iniciou ele na legenda.

E complementou: "3 meses atrás era difícil fazer o 10 minutos de bike todo dia (foi assim que começamos), hoje 1 hora vai fácil e depois emenda na musculação, pega peso! É isso mãe, você conseguiu! Parabéns todo mérito e esforço seu! E não acabou não, so começamos!"

Eliezer relata 'luta diária' com a mãe

Recentemente, Eliezer compartilhou um desabafo sobre o processo de diminuição de remédios da sua mãe, Ana Beatriz Seara, que luta contra a depressão há mais de 20 anos. E ele mostrou o antes e depois da quantidadede remédios ingeridos por ela. "Essa era a quantidade de remédio que ela tomava", disse ele, que mostrou vários remédios na cama.

"Olha só como a gente já evoluiu, deixei ali o vídeo da quantidade de remédios que ela tomava quando veio e hoje em dia ela só tá tomando isso aqui. Ela só toma isso durante o dia dela e o manipulado, né? A gente já evoluiu bastante. Já tirou muito remédio e organizamos as doses", falou em seguida.

Em seguida, falou sobre as dificuldades no processo de desmame da mãe e contou que descobriu remédios escondidos no quarto dela. "Mas nem tudo são flores gente. Ontem pela quarta vez encontramos remédios escondidos no quarto dela, dessa vez na fronha do travesseiro. Remédios que ela tem tomado sem a gente saber, que eu ainda não descobri como ela está conseguindo, uma vez que ela só sai de casa comigo ou com nosso motorista. É luta diária", desabafou ele.

