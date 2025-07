Eliezer desabafa sobre 'luta diária' com a mãe após descoberta: 'Sem a gente saber'

O influenciador Eliezer usou as redes sociais nesta sexta-feira, 04, compartilhar um desabafo sobre o processo de diminuição de remédios da sua mãe

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais nesta sexta-feira, 04, compartilhar um desabafo sobre o processo de diminuição de remédios da sua mãe, Ana Beatriz Seara, que luta contra a depressão há mais de 20 anos. Recentemente, ela passou a morar com ele, Viih Tube e os filhos do casal, Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses.

No vídeo compartilhado em seu perfil, o artista mostrou o antes e depois da quantidadede remédios ingeridos pela sua mãe. "Essa era a quantidade de remédio que ela tomava", disse ele, que mostrou vários remédios na cama.

"Olha só como a gente já evoluiu, deixei ali o vídeo da quantidade de remédios que ela tomava quando veio e hoje em dia ela só tá tomando isso aqui. Ela só toma isso durante o dia dela e o manipulado, né? A gente já evoluiu bastante. Já tirou muito remédio e organizamos as doses", falou em seguida.

Em seguida, falou sobre as dificuldades no processo de desmame da mãe e contou que descobriu remédios escondidos no quarto dela. "Mas nem tudo são flores gente. Ontem pela quarta vez encontramos remédios escondidos no quarto dela, dessa vez na fronha do travesseiro. Remédios que ela tem tomado sem a gente saber, que eu ainda não descobri como ela está conseguindo, uma vez que ela só sai de casa comigo ou com nosso motorista. É luta diária", desabafou ele.

Stories de Eliezer no Instagram

Mãe de Eliezer emagreceu 18 kg

Recentemente, Eliezer contou que sua mãe emagreceu desde que mudou seus hábitos. "A notícia boa da semana é que minha mãe, que antes estava com 120 kg, hoje está com 102 kg. A outra notícia boa é que minha mãe, que 3 meses atrás não estava conseguindo subir 1 escada, hoje acorda antes de mim, vai pra academia e faz 50 minutos de bike."

Leia também: Eliezer presenteia a mãe com 'dia de princesa': 'Se sentir amada'