Adriane Galisteu expõe efeito da menopausa em sua aparência: 'Horrores'

Durante uma interação nas redes sociais, a apresentadora Adriane Galisteu contou como a menopausa afetou um aspecto de sua aparência

A apresentadora Adriane Galisteu aproveitou um tempo livre na tarde desta quarta-feira, 02, para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Durante a interação, um internauta quis saber se ela sofreu com queda de cabelo após a menopausa.

"Seu cabelo caiu por conta da menopausa? O meu está caindo horrores", lamentou o internauta. " Horrores! Meu cabelo está caindo, sim, e meu cabelo afinou, sim. Estou tomando uma vitamina que comprei agora lá fora. Achei que está dando uma melhorada, mas o cabelo afina mesmo. Isso é normal", falou.

E contou sobre uma opção para reverter o quadro: "Existe um tratamento com agulhadas que algumas dermatologistas fazem. Estou tomando coragem para fazer. O fato é que a gente tem que segurar(os fios) que ficaram na cabeça", respondeu.

Ainda durante a interação, outra pessoa quis saber se ela ainda come doces durante essa nova fase. "Como doces horrores. Não posso ver um chocolatinho", ela confessou.

Reposição hormonal na menopausa

Na última segunda-feira, 30, a artista falou sobre a reposição hormonal na menopausa e o quanto isso tem a ajudado a enfrentar a nova fase. Ela falou sobre o assunto após uma mulher a abordar no vestiário da academia para saber mais sobre o assunto.

"Ela estava naquele momento em que me reconheço, naquele desespero em que você fala 'não sei mais o que fazer ou para onde ir’. Ela queria falar comigo sobre reposição, porque ela começou a reposição mas ainda não estava sentindo nenhuma diferença e nenhum benefício. A gente começa a não se reconhecer mais e toma atitudes que nunca tomou na vida", iniciou a loira.

Em seguida, Adriane Galisteu afirmou que as mulheres devem procurar um especialista para saber mais a respeito do tratamento. "Tem que procurar ajuda e um caminho seguro. No meu caso, quando comecei a reposição, demorei três semanas para perceber os benefícios, de realmente a coisa começar a entrar no lugar", declarou.

