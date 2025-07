Adriane Galisteu fala sobre reposição hormonal na menopausa: 'Estar atenta'

A apresentadora Adriane Galisteu deixou um conselho ao falar sobre a escolha de fazer reposição hormonal após a chegada da menopausa

A apresentadora Adriane Galisteu separou um tempo para conversar com o público a respeito de um assunto pessoal envolvendo sua saúde. Na segunda-feira, 30, a artista falou sobre a reposição hormonal na menopausa e o quanto isso tem a ajudado a enfrentar a nova fase.

O tema foi comentado por Galisteu logo após uma mulher a abordar no vestiário da academia para saber mais sobre o assunto. A comunicadora ainda contou que se identificou com o relato da moça.

" Ela estava naquele momento em que me reconheço, naquele desespero em que você fala 'não sei mais o que fazer ou para onde ir’. Ela queria falar comigo sobre reposição, porque ela começou a reposição mas ainda não estava sentindo nenhuma diferença e nenhum benefício. A gente começa a não se reconhecer mais e toma atitudes que nunca tomou na vida", iniciou a loira.

Em seguida, Adriane Galisteu explicou sobre a reposição hormonal e orientou que as mulheres procurem um especialista para saber mais a respeito do tratamento. "Tem que procurar ajuda e um caminho seguro. No meu caso, quando comecei a reposição, demorei três semanas para perceber os benefícios, de realmente a coisa começar a entrar no lugar ", declarou.

" Agora, minha vida está super estável em relação a isso, mas não significa que ela vai ficar assim. Então, a cada quatro meses eu faço exames para saber se está tudo bem, se tenho que ajustar doses, e percebo pelos meus sintomas se preciso melhorar. É importante estar atenta ao seu corpo, e não esqueça da suplementação e do seu lifestyle. Sua vida conta, e você tem que ter uma vida o mais próximo do saudável possível", finalizou Adriane Galisteu.

Os sintomas da menopausa de Adriane Galisteu

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Adriane Galisteu relembrou os primeiros sintomas da menopausa. Por ser uma mulher bastante preocupada com sua qualidade de vida, saúde física e mental, a artista acreditava que teria sintomas mais leves.

Adriane Galisteu, porém, revelou que esse foi um período bastante desafiador em sua vida. A comunicadora ainda afirmou que apresentou quase todos os sintomas da menopausa; confira o bate-papo completo!

