CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Beleza
  2. Virginia Fonseca exibe a barriga trincada em look ousado para festa
Beleza / Boa forma

Virginia Fonseca exibe a barriga trincada em look ousado para festa

Na noite de terça-feira, 27, Virginia Fonseca se jogou na noitada e caprichou na escolha do look, que deixou à mostra sua beleza impecável

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 10h16

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Virginia Fonseca
Virginia Fonseca - Foto: Edu Araujo / AgNews

A influenciadora digital Virginia Fonseca se jogou na noitada na última terça-feira, 27. Solteira depois da separação de Zé Felipe, ela aproveitou que estava em São Paulo para prestigiar a festa de aniversário do MC Daniel.

Para a ocasião, a estrela caprichou na escolha do look. Ela apareceu com calça jeans de cintura baixa e top de crochê. O modelito deixou à mostra a barriga trincada dela, que está com os gominhos à mostra e quase nada de gordura.

Rainha de bateria da Grande Rio, a apresentadora do SBT está cada dia mais musculosa. Na rede social, ela tem gravado seus treinos e um pouco de sua dieta. Nos últimos meses, Virginia Fonseca impressionou ao surgir com as curvas maiores.

Simpática, ela esbanjou sorrisos e posou para as fotos dos paparazzi na entrada do evento.

Virginia Fonseca - Foto: Edu Araujo / AgNews
Virginia Fonseca - Foto: Edu Araujo / AgNews
Virginia Fonseca - Foto: Edu Araujo / AgNews
Virginia Fonseca - Foto: Edu Araujo / AgNews
Virginia Fonseca - Foto: Edu Araujo / AgNews
Virginia Fonseca - Foto: Edu Araujo / AgNews

A ressaca de Virginia

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou que marcou presença na festa de aniversário do jogador Vini Jr., realizada em julho, no Rio de Janeiro. O nome da empresária já havia sido associado ao evento, mas até a edição desta semana do 'Sabadou com Virginia', no SBT, nem ela nem o atleta haviam falado sobre a presença dela. 

Durante o programa, no quadro de 'Verdade ou Desafio', o cantor Dudu Nobre quis saber qual foi a última vez que a apresentadora esteve de ressaca. Após hesitar por alguns segundos, Virginia confirmou: "Minha última ressaca foi recentemente. Foi na festa do Vinícius Júnior".

Virginia ainda recordou que precisou trabalhar logo em seguida. “Eu fiz a live. Saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá às 7h de manhã e fui fazer”, completou.  Para quem não se lembra, a possível presença de Virginia na festa de Vini deu o que falar na internet.

O divórcio de Virginia e Zé Felipe 

  • 1 - Divórcio finalizado em 3 semanas – O processo foi concluído de forma amigável e com acordo entre as partes, na Justiça de Goiás.
  • 2 - Nome de solteira – Virginia voltou a usar o nome de solteira: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.
  • 3 - Regime de casamento – O casal estava casado sob o regime de comunhão parcial de bens. A divisão de patrimônio ainda segue pendente.
  • 4 - Guarda dos filhos – A guarda dos 3 filhos será compartilhada, com residência fixa na casa de Virginia.
  • 5 - Direito de visitação – Zé Felipe poderá visitar os filhos com frequência e buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.
  • 6 - Pensão alimentícia – Zé Felipe pagará R$ 20 mil de pensão para cada filho, totalizando R$ 60 mil por mês.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Leia também:Em casa com os filhos, Zé Felipe mostra José Leonardo fazendo declaração para ele

Os boatos de affair envolvendo o ex-casal

O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca se separaram em maio de 2025 após 5 anos de relacionamento e três filhos juntos. Desde que eles anunciaram o fim do casamento, os dois foram alvos de rumores de que teriam feito a fila do romance andar. Será? Relembre os boatos sobre a vida amorosa dos dois nos últimos tempos.

Logo depois da separação, o cantor Zé Felipe foi envolvido em boatos de que poderia viver algum romance com Bella Campos. Os dois estão solteiros e ela compartilhou posts nas redes sociais com a música dele. Então, os internautas começaram a cogitar uma aproximação, mas o assunto esfriou ao longo dos dias e nada mais foi dito.

Por sua vez, Virginia Fonseca deu o que falar após surgirem boatos de que ela curtiu a festa de aniversário do jogador de futebol Vini Jr. Rapidamente, os rumores começaram a cogitar que eles estariam se conhecendo melhor. No entanto, eles não se pronunciaram sobre os rumores.

Além disso, Zé Felipe foi alvo de rumores de que estaria ficando com a cantora Ana Castela. Os boatos começaram quando o Portal Leo Dias compartilhou que eles estavam ficando juntos e até se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos. Porém, eles negaram e garantiram que são apenas amigos.

Recentemente, Virginia Fonseca foi surpreendida com um buquê de flores gigante no estacionamento do SBT antes da gravação do seu programa. Rapidamente, os internautas começaram a questionar quem tinha enviado as flores, mas tudo não passou de um agradecimento de um amigo. As flores foram dadas por Felipe Amorim porque ela ajudou a divulgar sua música, Eu Vou na Sua Casa, e ele tem namorada. Ou seja, nada de affair entre eles.

Desse modo, o que se sabe é que Virginia e Zé Felipe continuam solteiros. Os dois estão com o processo de divisão de bens em andamento na justiça, mas já definiram que a guarda dos três filhos será compartilhada. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

VirginiaVirginia Fonseca
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  

Leia também

Estética

Kris Jenner - Foto: Reprodução / Instagram

Kris Jenner revela quanto gastou para ter "novo rosto"

Uau!

Luciana Gimenez choca com novas fotos - Foto: Reprodução / Instagram

Luciana Gimenez choca ao exibir seu físico atual em fotos de biquíni na Grécia

Desabafo

Tainá Castro - Foto: Reprodução/Instagram

Tainá Castro desabafa sobre estrias após duas gestações: 'Passa batido'

Uau!

Larissa Manoela impressiona com físico atual - Foto: Reprodução / Instagram

Larissa Manoela impressiona ao mostrar seu físico atual na praia

Família

Ana Castela - Foto: Reprodução / Instagram

Beleza da mãe de Ana Castela chama a atenção em novas fotos

Uau!

Giovanna Antonelli impressiona com barriga reta - Reprodução/Instagram

De biquíni estiloso, Giovanna Antonelli impressiona com barriga retíssima

Últimas notícias

Bruce WillisBruce Willis vive em casa separada da família devido a diagnóstico de demência
José Loreto convive com diabetes do tipo 1Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'
Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale TudoVale Tudo: Saiba como Afonso descobre que será pai
Diego Hypolito e Gil do VigorUm novo romance? Diego Hypolito fala sobre rumores com Gil do Vigor
Reynaldo Gianecchini descobriu doença que causa fraqueza muscular durante preparação para musicalMédico alerta para complicações na doença de Reynaldo Gianecchini: 'Sobrecarga'
Rafael BritoChef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos
Rafaela MarqueziniApresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'
MC LivinhoQuase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde
Nesta quarta-feira, 27, Carlos Lombardi completa 67 anosCarlos Lombardi completa 67 anos; autor teve projeto recusado pela TV Globo
ChitãozinhoApartamento de Chitãozinho: Sofisticação chama a atenção no local
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade