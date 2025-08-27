Virginia Fonseca exibe a barriga trincada em look ousado para festa

Na noite de terça-feira, 27, Virginia Fonseca se jogou na noitada e caprichou na escolha do look, que deixou à mostra sua beleza impecável

A influenciadora digital Virginia Fonseca se jogou na noitada na última terça-feira, 27. Solteira depois da separação de Zé Felipe, ela aproveitou que estava em São Paulo para prestigiar a festa de aniversário do MC Daniel.

Para a ocasião, a estrela caprichou na escolha do look. Ela apareceu com calça jeans de cintura baixa e top de crochê. O modelito deixou à mostra a barriga trincada dela, que está com os gominhos à mostra e quase nada de gordura.

Rainha de bateria da Grande Rio, a apresentadora do SBT está cada dia mais musculosa. Na rede social, ela tem gravado seus treinos e um pouco de sua dieta. Nos últimos meses, Virginia Fonseca impressionou ao surgir com as curvas maiores.

Simpática, ela esbanjou sorrisos e posou para as fotos dos paparazzi na entrada do evento.

Virginia Fonseca - Foto: Edu Araujo / AgNews

Virginia Fonseca - Foto: Edu Araujo / AgNews

Virginia Fonseca - Foto: Edu Araujo / AgNews

A ressaca de Virginia

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou que marcou presença na festa de aniversário do jogador Vini Jr., realizada em julho, no Rio de Janeiro. O nome da empresária já havia sido associado ao evento, mas até a edição desta semana do 'Sabadou com Virginia', no SBT, nem ela nem o atleta haviam falado sobre a presença dela.

Durante o programa, no quadro de 'Verdade ou Desafio', o cantor Dudu Nobre quis saber qual foi a última vez que a apresentadora esteve de ressaca. Após hesitar por alguns segundos, Virginia confirmou: "Minha última ressaca foi recentemente. Foi na festa do Vinícius Júnior".

Virginia ainda recordou que precisou trabalhar logo em seguida. “Eu fiz a live. Saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá às 7h de manhã e fui fazer”, completou. Para quem não se lembra, a possível presença de Virginia na festa de Vini deu o que falar na internet.

O divórcio de Virginia e Zé Felipe

1 - Divórcio finalizado em 3 semanas – O processo foi concluído de forma amigável e com acordo entre as partes, na Justiça de Goiás.

2 - Nome de solteira – Virginia voltou a usar o nome de solteira: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

3 - Regime de casamento – O casal estava casado sob o regime de comunhão parcial de bens. A divisão de patrimônio ainda segue pendente.

4 - Guarda dos filhos – A guarda dos 3 filhos será compartilhada, com residência fixa na casa de Virginia.

5 - Direito de visitação – Zé Felipe poderá visitar os filhos com frequência e buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

6 - Pensão alimentícia – Zé Felipe pagará R$ 20 mil de pensão para cada filho, totalizando R$ 60 mil por mês.

Os boatos de affair envolvendo o ex-casal

O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca se separaram em maio de 2025 após 5 anos de relacionamento e três filhos juntos. Desde que eles anunciaram o fim do casamento, os dois foram alvos de rumores de que teriam feito a fila do romance andar. Será? Relembre os boatos sobre a vida amorosa dos dois nos últimos tempos.

Logo depois da separação, o cantor Zé Felipe foi envolvido em boatos de que poderia viver algum romance com Bella Campos. Os dois estão solteiros e ela compartilhou posts nas redes sociais com a música dele. Então, os internautas começaram a cogitar uma aproximação, mas o assunto esfriou ao longo dos dias e nada mais foi dito.

Por sua vez, Virginia Fonseca deu o que falar após surgirem boatos de que ela curtiu a festa de aniversário do jogador de futebol Vini Jr. Rapidamente, os rumores começaram a cogitar que eles estariam se conhecendo melhor. No entanto, eles não se pronunciaram sobre os rumores.

Além disso, Zé Felipe foi alvo de rumores de que estaria ficando com a cantora Ana Castela. Os boatos começaram quando o Portal Leo Dias compartilhou que eles estavam ficando juntos e até se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos. Porém, eles negaram e garantiram que são apenas amigos.

Recentemente, Virginia Fonseca foi surpreendida com um buquê de flores gigante no estacionamento do SBT antes da gravação do seu programa. Rapidamente, os internautas começaram a questionar quem tinha enviado as flores, mas tudo não passou de um agradecimento de um amigo. As flores foram dadas por Felipe Amorim porque ela ajudou a divulgar sua música, Eu Vou na Sua Casa, e ele tem namorada. Ou seja, nada de affair entre eles.

Desse modo, o que se sabe é que Virginia e Zé Felipe continuam solteiros. Os dois estão com o processo de divisão de bens em andamento na justiça, mas já definiram que a guarda dos três filhos será compartilhada.