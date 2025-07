Interação de Zé Felipe com atriz de Vale Tudo chama atenção; saiba quem

Amigos? Interação do cantor Zé Felipe com atriz de Vale Tudo não passou despercebida na web: 'Querendo entrar para família do Leonardo'

O cantor Zé Felipe movimentou as redes sociais na noite de sexta-feira, 11, após o perfil no Instagram 'Alfinetei' revelar uma interação do artista com a atriz Bella Campos, intérprete de Maria de Fátima no remake de 'Vale Tudo'. De acordo com a conta, os dois começaram a se seguir recentemente.

A informação, é claro, não passou despercebida e rapidamente viralizou. Alguns internautas ainda se divertiram ao citarem a personagem de Bella na novela da TV Globo. " Maria de Fátima quer tudo também, né? ", declarou um seguidor. " Fátima já tá caçando outra família rica ", brincou outro. " Fatinha já tá querendo entrar para família do Leonardo ", disse um terceiro, mencionando o pai do cantor.

Vale lembrar que Zé Felipe está solteiro desde o fim de seu casamento com a influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca. Os dois anunciaram o término em maio, após cinco anos de união.

Bella Campos, por sua vez, não assume publicamente nenhum relacionamento desde o fim do namoro com o cantor MC Cabelinho, ocorrido em 2023. O término aconteceu logo após boatos de uma possível traição do artista vir à tona.

Irmã de Zé Felipe dá resposta sincera sobre divórcio do cantor

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa separou um tempo para bater um papo descontraído com os seguidores que a acompanham nas redes sociais. Ao longo da conversa com o público, a filha do cantor Leonardo se deparou com uma pergunta sobre o término de Zé Felipe, seu irmão, com Virginia Fonseca.

O ex-casal surpreendeu os fãs ao anunciar o fim do casamento em maio, após cinco anos juntos. Um internauta, por sua vez, quis saber se Jéssica havia ficado triste com a separação dos famosos. Sincera, a irmã do cantor explicou que não ficou mexida nem após seu próprio divórcio.

" Não [fiquei triste]. Não fiquei triste nem com a minha [separação], vou ficar com a dos outros? A gente tem que ser feliz. O que é da porta para dentro de casa, só o casal na sua intimidade é que sabe o que acontece, então é isso ", declarou Jéssica Beatriz Costa.

