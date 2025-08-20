Viih Tube mostra antes e depois de tratamento contra estrias: 'Funcionou muito'

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para compartilhar o resultado de um tratamento para estrias

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para compartilhar o resultado de um tratamento para estrias que realizou antes de passar por uma série de procedimentos cirúrgicos em junho deste ano. Além de cuidar das marcas na pele, ela também passou pelo procedimento estético chamado criolipólise, que utiliza baixas temperaturas para reduzir a gordura localizada.

Ao compartilhar fotos do antes e depois de sua barriga, ela detalhou: "Pessoal, antes da minha abdominoplastia fiz um tratamento para estrias que funcionou muito, dica para quem está sofrendo com isso. Fazia também com ela criolipólise para gordura localizada antes de operar. Também fez muita diferença". Veja:

Storie de Viih Tube no Instagram

Quantos quilos Viih Tube emagreceu?

A influenciadora contou recentemente que, além dos 15 quilos eliminados desde o nascimento do filho caçula, Ravi, de 9 meses, ela perdeu mais 6 quilos após os procedimentos. "Depois da cirurgia, eu perdi 6 quilos e eu descobri isso só agora, porque eu fui ao hospital com a Lua e pediam pra pesar ela".

"Para ser menos traumático pesá-la, eu me pesei e pesei com ela no colo. Então, eu vi que eu já tinha perdido mais 6 quilos pós o dia que eu fiz a cirurgia, mas eu continuo comendo bem, comendo certinho e treinando. Voltei a treinar, o médico liberou. Então, também é mérito meu ter emagrecido. Mas, gente, a cirurgia é uma lipo. Então você perde gordura, você perde pele", ela revelou.

Cirurgias realizadas por Viih Tube

Entre os procedimentos, Viih Tube passou por abdominoplastia para remover o excesso de pele na barriga. Ela também realizou lipoaspiração nas costas e nos braços, além de corrigir uma hérnia umbilical, que surgiu após a gestação de Ravi. Outra cirurgia feita foi a redução de diástase, condição em que os músculos abdominais se separam — no caso dela, a distância era de 4 centímetros. Por fim, a influenciadora optou por trocar a prótese de silicone, substituindo a antiga de 350 ml por uma menor, de 250 ml.

