Médico explica sequência de cirurgias plásticas de Viih Tube: 'Pode ajudar muito'

Na última quinta-feira, 10, Viih Tube (24) surpreendeu os fãs ao compartilhar um vídeo mostrando sua transformação física. A influenciadora digital contou que estava usando a numeração PP após se realizar uma série de cirurgias plásticas. Após eliminar 15 kg, a ex-participante do BBB 21 foi submetida a abdominoplastia, lipoaspiração e mastopexia.

"Acabei de fechar uma calça PP. Eu cheguei a usar 46 e agora, depois da cirurgia, fechei um PP. Mas eu acho que não iria chegar nesse resultado sem a cirurgia, porque tinha muita pele", admitiu em seu perfil do Instagram.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Mangaravite explica que as cirurgias plásticas podem ser um grande aliado após o processo de emagrecimento. "Em casos como o dela, a cirurgia plástica pode ajudar muito sim! No caso dela, ela ficou com algumas alterações no corpo devido à gestação e essas alterações foram muito bem corrigidas com os recursos da cirurgia plástica", diz.

"Além de ela ter perdido peso, foi submetida a uma lipoaspiração para retirar gordura localizada, abdominoplastia para retirar o excesso de pele e fechar a diástase, que é quando a musculatura do abdome fica fraca, deixando o abdome mais flácido e distendido", acrescenta.

O cirurgião plástico destaca que algumas pacientes conseguem recuperar o número do manequim após uma gestação, mas que é mais difícil e requer disciplina, dedicação e mais tempo. "A cirurgia contribui muito para a saúde mental e autoestima das pessoas, pois com ela a paciente consegue em pouco tempo se olhar no espelho e se sentir mais bonita, gostar novamente do seu corpo, e com isso ela fica mais segura e confiante", finaliza.

