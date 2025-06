Médico explica combo de cirurgias de Viih Tube: 'Exige planejamento rigoroso'

Influenciadora, Viih Tube realizou múltiplas cirurgias plásticas na última semana; entenda como funciona junção dos procedimentos

No último domingo, 15, Viih Tube (24) surpreendeu os internautas ao anunciar que se submeteu a um combo de cirurgias plásticas. Desde então, ela vem compartilhando seu pós-operatório e recuperação dos procedimentos, que, por terem sido feitos juntos, precisam de cuidados e atenção.

A influenciadora digital mostrava sua rotina de exercícios e dietas para eliminar peso desde o nascimento de Ravi. Ela explicou que, ao fazer uma cirurgia para correção de hérnia umbilical, aproveitou o momento para realizar lipoaspiração nas costas e nos braços, abdominoplastia, correção de diástase abdominal, cirurgia de redução e nos seios, além de ter colocado 250ml de silicone.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que realizar um combo de cirurgias, como Viih Tube fez , é possível, no entanto, exige muita preparação e, especialmente, uma avaliação com um profissional capacitado.

"Realizar múltiplos procedimentos em um único tempo cirúrgico —como abdominoplastia, lipoaspiração em várias áreas e cirurgias nas mamas— é possível, mas exige planejamento rigoroso, avaliação criteriosa da paciente e uma equipe médica experiente", aponta.

O médico diz que, caso seja bem avaliado e haja uma boa viabilidade para serem feitas, as múltiplas cirurgias podem ser interessantes para otimizar o tempo de recuperação do paciente. No caso da influenciadora, a possibilidade foi um ponto importante, já que ela revelou ter medo da etapa do pós-operatório através dos Stories do Instagram —rede em que ela acumula 33 milhões de seguidores.

"A decisão por combinar cirurgias leva em consideração fatores como tempo total de cirurgia, estado de saúde geral da paciente, risco anestésico, e a viabilidade do pós-operatório. Quando bem indicadas, essas combinações podem otimizar o tempo de recuperação e o resultado global da silhueta."

Apesar deste benefício, o cirurgião explica que o pós-operatório de cirurgias combinadas precisa de atenção redobrada para que não hajam complicações ou resultados insatisfatórios. Abaixo, Biancardi lista os principais cuidados necessários, confira:

Uso adequado das malhas compressivas;

Repouso controlado (sem sedentarismo absoluto);

Fisioterapia pós-operatória (como drenagens linfáticas bem orientadas);

Monitoramento dos sinais vitais e das cicatrizes;

Nutrição adequada para garantir boa cicatrização;

Hidratação da pele e o acompanhamento frequente com o cirurgião também são indispensáveis.

Entenda o combo de cirurgias de Viih Tube

Mãe de Ravi, de 7 meses, e Lua (2), frutos do relacionamento com Eliezer (35), a influenciadora costuma falar sobre sua relação com o corpo após a chegada da maternidade. Ao longo deste ano, ela fez uma série de conteúdos mostrando sua jornada de emagrecimento, tendo conseguido eliminar 15kg. Porém, no último final de semana, explicou que passou por uma série de cirurgias estéticas.

Apesar de ter recebido críticas, a influenciadora afirmou que entende o impacto de sua escolha, e que não quer desmotivar os fãs que a acompanham. "Não quero ficar dando muita ênfase nisso, porque são muitas mães que me acompanham que não têm condição de fazer uma lipo [...] e estavam se inspirando em mim. Eu não quero desmotivar essas mães."

