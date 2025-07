Solange Frazão revela o que faz para manter a boa forma aos 62 anos

A influenciadora fitness Solange Frazão usou as redes sociais nesta terça-feira, 01, para falar sobre sua boa forma. Veja!

A influenciadora fitness Solange Frazão usou as redes sociais nesta terça-feira, 01, para falar sobre sua boa forma. Aos 62 anos, ela compartilhou em uma publicação algumas dicas pessoas para chegar na idade dela bonita, plena e com saúde.

"Quando você se cuida, não é só sua beleza que brilha… é a sua confiança que ilumina ao seu redor", iniciou dizendo. Para manter a pele "jovem", ela contou que costuma dormir cedo, comer frutas vermelhas, se hidratar, meditar, tentarnão se estressar, fazer exercícios, tomar sol para aumentar a vitamina D e beber muita água.

Ela ainda complementou: "Melhor skincare: deixar o açúcar, reposição hormonal, não dormir de make, protetor solar fator 60+ e colágeno". Já para ter longevidade, ela sugere caminhar com o estilo de vida sempre saudável. E ressaltou sobre a disciplina: "propósito, amor-próprio, não desistir, fidelidade com você, constância, repetir, atitudes relevantes... você é sua própria plantinha. Regue-se e floresça", aconselhou .

Segundo ela, o equilíbrio também é importante. Ela contou que gosta de leitura, meditações, oração, paz de espírito, discernimento, momentos com ela mesma e conhecimento. Solange também ressaltou a importância da postura para, segundo ela, manter a elegância: "Não é sobre a roupa. É sobre se comportar, agir, olhar, reagir, sobre postura, falar, saber ouvir...". Por fim, detalhou sua rotina da manhã: oração, água com limão, alongamento e treino. "Se você não fizer por você, quem vai fazer?", concluiu.

Nos comentários, os fãs opinaram sobre as dicas. "Sempre linda, uma mulher que nos inspira!", falou uma. "Todas as dicas e alguns procedimentos estéticos", sugeriu outra. "Primeiro eu tenho que melhorar minha postura pq não dá p sentar na pontinha da cadeira e ficar com essa pose linda q vc está. Aí depois vou comprar essas roupas e essa beleza p ver se dá certo", brincou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Solange Frazão mostra fotos de antes e depois

Recentemente, Solange surpreendeu ao mostrar um álbum de fotos de antes e depois do seu corpo. Aos 61 anos, ela refletiu sobre a mudança em sua boa forma após se dedicar ao estilo de vida mais saudável. Ela comparou as imagens de quando era mais jovem com as imagens atuais e destacou o resultado dos cuidados com seu bem-estar físico e mental hoje em dia. Veja a publicação!

Veja também: Solange Frazão faz carta aberta para si mesma: 'Quero me pedir desculpas'