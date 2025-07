Sócia de Virginia, Samara Pink muda drasticamente o visual; veja

Após um bom tempo com os cabelos escuros, Samara Pink muda drasticamente a cor dos fios; veja como a sócia de Virginia ficou

A sócia de Virginia Fonseca, a empresária Samara Pink, resolveu mudar o visual drasticamente. Nesta terça-feira, 01, a grande amiga da famosa compartilhou um vídeo contando que resolveu alterar a cor de seu cabelos e voltar a ser loira.

Após passar por um tempo com os fios e até casar com eles dessa maneira, a milionária foi ao cabeleireiro passar por uma transformação. Samara Pink comentou que a a mudança foi influenciada pelo marido e sócio, Thiago Stabile.

"Eu quero dizer que eu estou amando o meu cabelo assim tá? Só que o Thiago ontem me olhou e falou: 'amor, você tá com cara de tadinha'. Tadinha ele acabou comigo", revelou que o amado pediu para ela voltar a ser o mais loira possível.

Aos 32 anos, a parceira de trabalho de Virginia Fonseca tem um filho com Thiago, o pequeno Miguel, que é afilhado da influencer e de Zé Felipe. Inclusive, o ex-casal foi padrinho de casamento de Samara e Thiago. Recentemente, ela e o esposo tiveram uma cerimônia luxuosa em São Paulo.

Assim como a ex-nora de Leonardo, a empresária também curte dieta e treino. Na rede social, ela sempre impressiona com seu antes e depois após eliminar 39 kg em um ano. Constantemente, as duas aparecem treinando juntas pelas academias do Brasil e do mundo, inclusive, elas pensam em abrir uma rede de academias.

Veja o novo visual de Samara Pink:

Samara Pink decide casar após 10 anos de relacionamento

A sócia de Virginia Fonseca, Samara Pink, anunciou que se casaria com o também sócio delas, Thiago Stabile, após dez anos juntos. Nos últimos meses, a empresária compartilhou em sua rede social fotos sendo pedida em casamento pelo amado, com quem já tinha um filho.

"Vem aí : A Sra Stabile. CARACA VAMOS NOS CASAR! Tudo começou quando nos lembramos que dia 05.03.2025 completaremos 10 anos juntos, e decidimos consagrar nossa união e receber a benção de Deus em nossa primeira década juntos",falou sobre como decidiram.