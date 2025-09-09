Luísa Sonza surpreende os fãs ao surgir com os fios escuros e volumosos

Adeus ao cabelo loiro! A cantora Luísa Sonza chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir com os fios escuros e volumosos

Luísa Sonza chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 9 ao exibir seu novo visual.

A cantora decidiu abandonar os fios loiros e surgiu usando o cabelo mais escuro. Além disso, ela fez um corte em camadas e uma franja, deixando uma aparência mais volumosa.

Um perfil no Instagram postou as fotos da mudança, e os internautas rasgaram elogios. "Tá linda demais", disse uma seguidora. "Ficou perfeita", escreveu outra. "Sinceramente, você está linda demais", afirmou uma fã. "Lindíssima", comentou mais uma.

A transformação no visual acontece dias antes da artista se apresentar no The Town na próxima sexta-feira, 12. Sonza estará no palco The One, durante o segundo fim de semana do festival.

Vale lembrar que Luísa Sonza completou 27 anos em julho e comemorou a data especial de forma intimista em Los Angeles, nos Estados Unidos. Longe dos holofotes e das grandes produções, a artista escolheu celebrar ao lado da família, amigos próximos e equipe. A festa aconteceu em uma casa e contou com decoração personalizada.

Nas redes sociais, a famosa compartilhou alguns registros do momento, incluindo o look escolhido para a ocasião: uma camiseta preta, com uma estampa em vermelho no centro da frente, além de uma minissaia preta e tênis. "Happy birthday to me", escreveu ela ao compartilhar as fotos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FARM 003 (@farm003)

Whindersson Nunes revela de quem partiu a decisão do término com Luísa Sonza

O humorista Whindersson Nunes abriu o coração ao falar sobre o fim de seu casamento com a cantora Luísa Sonza, anunciado em 2020. Em entrevista ao programa 'De Frente com Blogueirinha', o artista revelou de quem partiu a decisão do término.

O assunto foi abordado por Whindersson após a apresentadora Blogueirinha perguntar se o humorista teve dificuldade para superar a separação. "Não foi difícil, porque a gente terminou tranquilo. A confusão foi depois, com as pessoas, mas a gente terminou tranquilo. Fui eu [quem quis terminar o casamento]", declarou ele.

Em seguida, Whindersson Nunes explicou o que motivou o término entre os dois: "A gente não tinha mais aquela coisa de casados. Pareciam dois primos conversando dentro de casa. Quando sentíamos assim, conversávamos várias vezes", disse ele.

Ao longo do bate-papo na atração, o artista também falou a respeito dos rumores de que Luísa Sonza teria sentimentos por Vitão antes dos dois se separarem. Na época, rumores de que o cantor seria o pivô do divórcio passaram a circular nas redes sociais. Saiba mais!

Leia também:Luisa Sonza rebate acusação de não apoiar financeiramente a avó