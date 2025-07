Luísa Sonza ganha bolo personalizado em aniversário de 27 anos

A cantora Luísa Sonza completou 27 anos nesta sexta-feira, 18, e decidiu comemorar a data de forma intimista em Los Angeles, nos Estados Unidos

A cantora Luísa Sonza completou 27 anos nesta sexta-feira, 18, e decidiu comemorar a data de forma intimista em Los Angeles, nos Estados Unidos. Longe dos holofotes e das grandes produções, a artista escolheu celebrar ao lado da família, amigos próximos e equipe.

A festa aconteceu em uma casa e contou com decoração personalizada. Em uma publicação nas redes sociais, Luísa compartilhou alguns registros do momento, incluindo o look escolhido para a ocasião: uma camiseta preta, com uma estampa em vermelho no centro da frente, além de uma minissaia preta e tênis. "Happy birthday to me", escreveu ela ao compartilhar as fotos.

A artista, que está no exterior para trabalhar no seu quarto álbum de estúdio, celebrou a data na companhia de familiares, integrantes de sua equipe de trabalho e amigos próximos. Já a mesa de doces contou com um bolo de aniversário personalizado. "Loirinha cowgirl. 27", escreveu a confeiteira no doce. Docinhos e bebidas também foram comprados para a comemoração.

Nos comentários, os fãs desejaram felicidades. "Aniver do jeito que ela gosta, pessoas próximas, caos, ps5, comida boa e amor, Luísa vc é rica e eu não estou falando de dinheiro", disse uma. "Dia 18 de julho nunca mais foi o mesmo depois que virei teu fã! Te amo pra sempre, Lulu", falou outra. "A era gamer veio com tudo mesmo, amei a temática do aniversário", opinou uma terceira pessoa.

Por que Luísa Sonza decidiu não mostrar mais o corpo?

Recentemente, Luísa Sonza foi a convidada do programa Ambulatório da Moda e desabafou sobre a sexualização que muitas mulheres vivem. A cantora ainda revelou que decidiu não mostrar mais o seu corpo.

"Eu acho que eu tinha uma certa inocência nesse negócio de mostrar corpo e da forma como eu me via. Porque, para mim, estava me sentindo bonita e gostosa, e tudo bem. Não me sexualizava como as pessoas faziam", começou ela.

Em seguida, a artista afirmou que deseja ser reconhecida por seu trabalho. "Quando comecei a sentir esses efeitos desta sexualização, comecei a ter aversão disso. Vi as pessoas me levando para um lugar de diminuir meu trabalho. Essas coisas fizeram com que eu não me sentisse mais confortável em mostrar meu corpo e me sentir sensual. E eu acho que isso é um grande problema. É muito triste isso ter acontecido".

