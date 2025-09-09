Whindersson Nunes revela de quem partiu a decisão do término com Luísa Sonza

Separado de Luísa Sonza desde 2020, Whindersson Nunes contou quem decidiu colocar um ponto final na união e revelou qual foi o motivo do término

O humorista Whindersson Nunes abriu o coração ao falar sobre o fim de seu casamento com a cantora Luísa Sonza, anunciado em 2020. Em entrevista ao programa 'De Frente com Blogueirinha', o artista revelou de quem partiu a decisão do término.

O assunto foi abordado por Whindersson após a apresentadora Blogueirinha perguntar se o humorista teve dificuldade para superar a separação. " Não foi difícil, porque a gente terminou tranquilo. A confusão foi depois, com as pessoas, mas a gente terminou tranquilo. Fui eu [quem quis terminar o casamento] ", declarou ele.

Em seguida, Whindersson Nunes explicou o que motivou o término entre os dois: " A gente não tinha mais aquela coisa de casados. Pareciam dois primos conversando dentro de casa. Quando sentíamos assim, conversávamos várias vezes ", disse ele.

Ao longo do bate-papo na atração, o artista também falou a respeito dos rumores de que Luísa Sonza teria sentimentos por Vitão antes dos dois se separarem. Na época, rumores de que o cantor seria o pivô do divórcio passaram a circular nas redes sociais.

Whindersson Nunes, por sua vez, explicou que chegou a conversar com a ex-esposa em meio à polêmica, ocorrida após a separação. " Eu perguntei para ela se ela gostava dele [Vitão] antes de terminar comigo. Ela falou que não, que estava de boa, que era só trabalho mesmo e tudo mais. Foi essa a resposta ", recordou ele.

Vale lembrar que Whindersson e Luísa Sonza iniciaram o namoro em 2016 e, em 2018, subiram ao altar. O término aconteceu cerca de dois anos depois, em abril de 2020. Em setembro do mesmo ano, a cantora assumiu publicamente a relação com Vitão. Os dois ficaram juntos até 2021, quando confirmaram o fim da união.

Whindersson diz que foi ele quem terminou com Luísa Sonza e fala sobre polêmica do clipe com Vitão:



“Eu perguntei pra ela se ela gostava dele antes de terminar comigo. Ela falou que “não”, que era só trabalho”. pic.twitter.com/P4SvOspQS3 — QG do POP (@QGdoPOP) September 9, 2025

Whindersson Nunes revela desejo de reatar com a ex-noiva

Recentemente, Whindersson Nunes revelou que ainda é próximo de sua ex-noiva, Maria Lina, com quem teve um filho, João Miguel, que morreu logo depois do nascimento. Tanto que ele confessou que teria interesse em reatar com a influenciadora, mas revelou o sentimento não é recíproco.

Em meio ao bate-papo com a psicóloga Pamela Magalhães no podcast Parece Terapia, o humorista afirmou que que guarda com carinho o álbum de fotos do filho. "Hoje eu sou bem amiga da Maria, sou bem tranquilo com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa também. A gente tem um livrinho que a gente não mostra pra ninguém, que é as fotos dele (João Miguel)", revelou Whindersson. Ele também admitiu ter interesse em reatar com a ex-noiva.

"Eu sou sem-vergonha, eu queria ela. Só que ela não me quer mais, não. Ela sabe que eu sou sem-vergonha", afirmou. Vale lembrar que o humorista assumiu o namoro com Maria em novembro de 2020. Com meses de relacionamento anunciaram que seriam pais. Em maio de 2021, João Miguel nasceu prematuro, com 22 semanas, e faleceu dois dias depois. O casal se separou pouco tempo após o ocorrido, em agosto do mesmo ano.

