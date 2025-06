Luisa Sonza rebate acusação de não apoiar financeiramente a avó

A cantora Luisa Sonza explica porque não ajudou a avó a montar seu salão de beleza: ‘Trabalhou a vida inteira'

A cantora Luisa Sonza rebateu as críticas que recebeu por não apoiar financeiramente o salão de beleza de sua avó, Marli Gerloff. Ela contou que a avó abriu o próprio negócio e não precisou de investimento da neta famosa.

Um internauta comentou: “Luisa, monta esse salão para sua avó, mulher! Você tem condições, meu Deus… Ela merece, mulher, por favor”. Então, a artista explicou que a avó quis fazer tudo com seu próprio esforço, mas sabe que a neta está à disposição para ajudá-la quando precisar.

"Já pararam para pensar que nem todas as pessoas gostam de se sentir totalmente dependentes? Minha avó foi uma mulher que trabalhou a vida inteira, cujo marido foi assassinado quando as três filhas eram supernovas, e teve que criá-las sozinha cortando cabelo. Corta cabelo desde os 13 anos de idade e sempre fez isso", disse ela.

E completou: "Ela quer que eu divulgue para ajudá-la a conseguir clientes. Tinha parado [de trabalhar], porque começou a viajar mais comigo, a passar mais tempo em São Paulo, mas não é isso que a deixa feliz. É fazer as coisas dela — e não existe nada mais precioso que isso. Ela já viajou comigo para a Alemanha, para Portugal... Já quis fazer tudo por ela. Mas ela sempre foi uma mulher independente e quer continuar sendo".

Por fim, a artista declarou: "Ela sabe que tem a mim para tudo o que precisar. Se precisar montar um prédio [para a avó] com um salão, eu monto. Mas existe coisa mais incrível do que ver uma mulher de 73 anos começando de novo, indo ela mesma procurar o lugar que quer alugar, os móveis que quer colocar, os clientes... Isso vale mais do que qualquer salão chiquérrimo que eu possa vir a montar para ela chegar lá com tudo pronto. Não existe preço para isso".

