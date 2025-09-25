Luana Piovani faz tratamento estético no rosto: veja detalhes

A atriz Luana Piovani compartilhou que aproveitou sua vinda ao Brasil para cuidar da estética do rosto. Saiba o que ela fez!

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais nesta quinta-feira, 25, para compartilhar que aproveitou sua vinda ao Brasil para cuidar da estética do rosto. Em sua publicação, ela revelou que visitou o médico para realizar um preenchimento para suavizar marcas de expressão.

Ao compartilhar sobre o momento, ela declarou: “Olha aqui ó, já me sentando, passando o anestésico no rosto, já lavei a minha face, pra gente não sentir dor. (…) fiquei com um tempo curto aqui, então a gente vai para as prioridades, que é o preenchimento, já que botox eu consigo fazer lá em Portugal”, contou ela.

Em seguida, falou sobre os procedimentos que iria realizar. “Hoje a gente deve fazer a mandíbula e acho que os cantinhos da boca para ver se eles desceram ou se estão indo no lugar certo”, declarou ela, que complementou: “Acho que a bochechinha de 15 anos não vai precisar hoje não. Vamos ver, talvez um tapinha na boca, boca é sempre uma questão. Eu também fico um pouquinho nervosa”, completou ela.

A carreira de Luana Piovani

Em 1993, Luana Piovani estreou na televisão ao ser escalada para a novela Sex Appeal, interpretando Angel, uma jovem candidata a concurso de modelos que se vê perseguida por um maníaco.

Três anos depois, em 1996, Piovani fez sua estreia nos palcos com a peça Nó de Gravata e, simultaneamente, integrou o elenco da novela Vira-Lata. Ainda nesse ano, iniciou sua trajetória como apresentadora, comandando quadros da revista eletrônica dominical Fantástico.

O sucesso na TV começou a se consolidar em 1997, quando protagonizou a terceira temporada do seriado teen Malhação e foi eleita pela revista VIP, da Editora Abril, como a mulher mais sexy do mundo.

Nos anos 2000, Luana assumiu a apresentação do programa Tudo de Bom, na MTV Brasil, e da cerimônia de premiação do Video Music Brasil. Depois, integrou o elenco de uma temporada de Sítio do Picapau Amarelo, participou do filme O Homem que Copiava (2003) e estrelou a peça Alice no País das Maravilhas, que ficou em cartaz por dois anos.

Entre seus trabalhos mais recentes estão o seriado Dupla Identidade (2014), escrito por Glória Perez, o filme As Aventuras de Agamenon, o Repórter (2012) e a novela Guerra dos Sexos (2012-13), exibida pela TV Globo. Em 2017, Luana chegou a ser escalada para a novela O Sétimo Guardião, mas acabou sendo substituída por Letícia Spiller.

