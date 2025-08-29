Luana Piovani completa 49 anos; atriz começou carreira como modelo de passarela

De início da carreira até desentendimentos com a Globo, descubra curiosidades sobre Luana Piovani; atriz completa 49 anos nesta sexta, 29

Nesta sexta-feira, 29, Luana Piovani completa 49 anos. Conhecida por algumas polêmicas e comentários sinceros que geraram diversos memes na internet, a atriz começou a carreira aos 14 anos como modelo de passarela e apenas dois anos depois, estreou na televisão como atriz.

Em 1993, Luana Piovani foi escalada para o elenco da sua primeira novela, Sex Appel, onde interpretou a jovem Angel. Na trama, a menina é uma das candidatas à um concurso de modelos e é perseguida por um maníaco.

As gravações começaram quando a atriz tinha apenas 16 anos e, segundo ela, a experiência durante a produção do folhetim foi desagradável: “Comecei a trabalhar como modelo aos 14 anos, com 15 fui para o Japão, com 16 virei protagonista na Globo, na minissérie 'Sex Appeal', me traumatizei, mandei todo mundo à merda, inclusive, a Globo, voltei para São Paulo", disse em entrevista ao podcast PodDelas.

Após a volta para sua cidade natal, Luana viajou para países como Japão, Suíça e Alemanha enquanto trabalhava como modelo. Em seu regresso ao Brasil, realizou participações especiais em algumas novelas até se unir ao elenco oficial de Quatro por Quatro (1994) e estrear nos cinemas brasileiros com o longa-metragem Super-Colosso: a Gincana da TV Colosso.

Em 1996, estreou no teatro com a peça Nó de Gravata, ao mesmo tempo que integrou o elenco da novela Vira-Lata. Também nesse ano, começou seu trabalho como apresentadora, assumindo a apresentação de vários quadros da revista eletrônica dominical Fantástico.

A partir deste momento, Luana começou a jornada para se tornar uma das famosas mais estabelecidas da televisão brasileira. Em 1997, protagonizou a terceira temporada do seriado teen Malhação e foi eleita a mulher mais sexy do mundo pela revista VIP, da Editora Abril.

Nos anos 2000, foi apresentadora do programa Tudo de Bom, na MTV Brasil e da cerimônia de premiação do Video Music Brasil. Depois, fez parte de uma temporada de Sítio do Pica Pau Amarelo, participou do longa-metragem O Homem que Copiava (2003) e atuou na peça Alice no País das Maravilhas, que ficou em cartaz por dois anos.

Em seus trabalhos mais recentes estão o seriado Dupla Identidade (2014), de Glória Perez, o filme As Aventuras de Agamenon, o Repórter (2012) e a novela Guerra dos Sexos (2012-13) da TV Globo. Em 2017, Luana Piovani chegou a ser escalada para O Sétimo Guardião, mas acabou substituída por Letícia Spiller.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ LUANA PIOVANI NO INSTAGRAM:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cours danse et bien être Paris16 (@danseetbienetre_by_doraw)

Leia também: Diretor de A Fazenda revela famosa que recusou convite com resposta dura