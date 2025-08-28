Diretor de A Fazenda revela famosa que recusou convite com resposta dura

Rodrigo Carelli, diretor de 'A Fazenda', contou qual famosa deu uma resposta dura após convite para participar do reality

O diretor Rodrigo Carelli revelou qual famoso já convidou para participar do reality A Fazenda, mas acabou levando uma resposta dura.

Durante participação no Link Podcast, no YouTube, ele revelou que convidou a atriz Luana Piovani para a atração rural. A confissão aconteceu após ele ser questionado se já tinha procurado a artista em algum momento.

Carelli confirmou e deixou claro que fez uma única tentativa. "Eu já trabalhei com ela na MTV. Eu já tentei [convidar para A Fazenda]. Eu tentei só uma vez. A resposta foi muito categórica. Ela disse: 'Não me ligue mais '", contou.

Luana Piovani recusou participar de A Fazenda - Foto: Instagram

Em seguida, a apresentadora Mônica Fonseca tentou tirar mais informações do diretor. "A Simaria [Mendes] seria um bom nome?", questionou. "Seria! Maravilhosa. Nossa, excelente", respondeu, sem dar mais detalhes.

Depois, Carelli também falou sobre ver um participante desistir do reality. Ele, então, fez uma comparação entre a desistência de Deolane Bezerra, que participou da edição de 2022, com a de Gretchen, que deixou o Power Couple Brasil 7 ao lado do marido, Esdras de Souza.

"Ela [Deolane] queria, ela estava brigando ali... Me chateou pela forma que foi, eu achei ruim. Não foi bacana. O que aconteceu foi mais ou menos a mesma história da Gretchen: a percepção que não está indo bem e aí tenta virar o jogo de um jeito forçado. Mas o reality tem essa coisa boa de tudo virar pauta", analisou.

Por fim, a apresentadora quis saber se teria algum participante na nova edição do reality rural que participou do Power Couple. "Vai ter alguém da última edição do Power?", quis saber. "Não, não vai ter", garantiu Carelli.

Vale lembrar que a nova temporada do reality mais polêmico da televisão estreia no dia 15 de setembro, uma segunda-feira, a partir das 22h30. O elenco será formado por 24 participantes, que ficarão confinados na sede localizada em Itapecerica da Serra (SP).

A edição de 2025 contará com novidades e um formato um tanto diferente do habitual. Dentre as maiores mudanças, a principal alteração é a ausência do Paiol, dinâmica que permitia ao público escolher novos peões para entrar no jogo após o início do confinamento. Agora, todos os 24 participantes começam juntos a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões desde o primeiro episódio, o que promete aumentar a intensidade das estratégias desde os primeiros dias.

Participante desiste do reality antes mesmo da estreia

Faltando menos de 20 dias para a estreia de A Fazenda 17, o reality rural da Record já registra a primeira baixa. Mary Mallandro, atriz, diretora de televisão e ex-mulher de Sérgio Mallandro, decidiu desistir do confinamento. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles.

De acordo com fontes da jornalista, Mary teria se preocupado com os desafios que o confinamento pode trazer e optou por não participar da atração. O reality, conhecido por colocar os peões em situações extremas no meio rural, exige resistência física e emocional, fatores que pesaram na decisão da artista.

Mary Mallandro e Sérgio Mallandro foram casados por cerca de sete anos. Do relacionamento, nasceu Sérgio Tadeu Cavalcanti, atualmente com 40 anos.

