Eles cresceram! Filhos de Luana Piovani roubam a cena em nova foto com a mãe

Luana Piovani exibe foto inédita com seus três filhos durante viagem para Fernando de Noronha. Veja o quanto as crianças já cresceram

A atriz Luana Piovani aproveitou alguns dias de descanso ao lado dos três filhos em Fernando de Noronha. Vivendo em Portugal, ela curtiu as férias no Brasil e se divertiu perto da natureza com os herdeiros.

Nas redes sociais, a estrela compartilhou uma foto inédita com os filhos: Dom, de 13 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 10 anos, frutos do antigo casamento com Pedro Scooby. Na image, a família apareceu tomando um banho em uma praia da região e com belos sorrisos nos rostos.

Na legenda, a artista celebrou o momento especial. “De repente, não mais que de repente, 32 anos de Fernando de Noronha…Três filhos batizados lá, minha casa amarela @pousadatiazete. Grata pela parceria e registros sempre tão genuínos querido @focusnatural , ano que vem tem mais. PRAIA DO LEAO. Eu e meus pintim“, afirmou.

A carreira de Luana Piovani

Com uma carreira que se estende por mais de três décadas, Luana Piovani se estabeleceu como uma das figuras mais marcantes da televisão, do cinema e do teatro brasileiro. De modelo de sucesso a atriz premiada, ela construiu uma trajetória repleta de personagens inesquecíveis e, mais recentemente, se tornou uma voz ativa nas redes sociais, usando sua plataforma para falar sobre feminismo, maternidade e política.

O Início de uma Estrela: Das Passarelas à TV

A jornada de Luana Piovani no mundo artístico começou cedo, ainda na década de 1990, como modelo para agências renomadas. O sucesso nas passarelas abriu as portas para sua estreia na televisão em 1993, na minissérie “Sex Appeal”, da TV Globo.

Nos anos seguintes, ela consolidou seu nome em novelas como “Quatro por Quatro” (1994), “Vira Lata” (1996) e na temporada de 1997 de “Malhação”, onde viveu a protagonista Patrícia. A atriz também brilhou no cinema, com atuações aclamadas em filmes como “O Homem Que Copiava” (2003) e “A Mulher Invisível” (2009).

Palcos e Telas: Versatilidade e Reconhecimento

Além da TV e do cinema, Luana Piovani sempre se dedicou intensamente ao teatro. Ela estreou nos palcos em 1996, na peça “Nó de Gravata”, e desde então, acumulou trabalhos importantes, incluindo a adaptação de “O Pequeno Príncipe”, que também produziu. Sua atuação rendeu prêmios, como o de Melhor Atriz Coadjuvante no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro por “O Homem Que Copiava” e o Troféu APCA de Melhor Atriz em Teatro por “Mania de Explicação”.

Recentemente, a atriz expandiu sua carreira para Portugal, onde vive com a família. Lá, ela atuou na novela “Sangue Oculto” (2022), interpretando uma vilã, e tem explorado outros talentos, como a música.