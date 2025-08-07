Saiba quem deve substituir MC Livinho no Dança dos Famosos 2025

Ator de Vale Tudo é cotado para substituir MC Livinho no Dança dos Famosos após cantor deixar a competição; saiba quem!

MC Livinho está oficialmente fora do Dança dos Famosos 2025. A saída do cantor foi confirmada pela TV Globo na noite de quarta-feira, 6. A emissora ainda explicou que novas informações sobre a decisão serão divulgadas durante o 'Domingão com Huck' do próximo domingo, 10.

E ao que tudo indica, um novo substituto para completar o elenco do quadro já foi encontrado. De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o ator Lucas Leto deve entrar no lugar de Livinho.

O jovem, de 26 anos, está no ar em 'Vale Tudo', novela das nove, e interpreta o personagem Sardinha, melhor amigo de Solange Duprat (Alice Wegmann). No entanto, até o momento, a Globo ainda não revelou quem deve substituir MC Livinho no Dança dos Famosos.

Vale lembrar que Livinho, que esteve no palco do 'Domingão' durante a apresentação dos novos participantes do quadro, sofreu um acidente de moto no fim de julho e chegou a perfurar o pulmão. O cantor ficou internado na UTI do hospital e recebeu alta no dia 31 do mesmo mês.

O que aconteceu com MC Livinho?

Na última semana, MC Livinho revelou que sofreu um acidente de moto após colidir com um carro na rua. Ele foi levado ao hospital depois de começar a cuspir sangue. Depois dos exames, o cantor foi diagnosticado com uma perfuração no pulmão e ficou em observação na UTI.

Nas redes sociais, ele deu detalhes do que aconteceu. "Estava indo cumprir um compromisso hoje. Por falta de prudência de um motorista no trânsito, fui derrubado. Depois, ele me ajudou. Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Chegou o bombeiro, prestaram socorro, chegou a ambulância e me trouxe para o hospital", relatou Livinho.

"Fiz tomografia, radiografia, e me subiram para a UTI. Estou em estado de observação. Eu perfurei o pulmão. Mas sabe o que eu tiro disso? Uma lição, um aprendizado… Que Deus é mil grau. Olha a oportunidade que ele está dando para eu viver, mano. Vou cuidar do meu filho, da minha família", completou.

