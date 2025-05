Giulia Costa reflete sobre comparações com a mãe: ‘Expectativa sobre quem eu deveria ser’

A atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, revela detalhes sobre a pressão estética e as comparações feitas pelo público entre ela e a mãe

Giulia Costa, de 25 anos, filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo (1951-2012), abriu o jogo sobre como lida com a pressão estética e as comparações feitas pelo público entre ela e a mãe durante o evento Power Trip Summit, realizado nesta segunda-feira, 26.

“Quando nascemos mulheres, essa cobrança em relação ao corpo inevitavelmente acontece. As novas gerações se conscientizaram mais sobre liberdade corporal — demos alguns passos para trás agora —, mas tenho certeza de que ainda vamos dar passos para frente”, desabafou.

A atriz revelou como as expectativas do público sobre sua imagem geraram cobranças. “Criaram uma expectativa sobre quem eu deveria ser, e quando eu não me tornei essa musa de corpo como a minha mãe, isso virou um ataque” .

Giulia Costa falou sobre a importância de mostrar vulnerabilidade. “Sempre prezei pela honestidade. Quando as pessoas percebem que também tenho dias ruins, isso aproxima. O podcast me deu espaço para falar dessas inseguranças e mudar o olhar das pessoas sobre mim”, confessou.

Flávia Alessandra comentou sobre a relação com a filha e como transformaram a rivalidade em algo positivo. “Virou algo tão doentio que começaram a alimentar uma rivalidade nossa, de mãe e filha. E pegamos esse limão azedíssimo e transformamos em uma caipirinha maravilhosa nas nossas conversas” , disparou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Comentários nas redes sociais

A filha da atriz Flávia Alessandra, Giulia Costa desabafou sobre sua relação com as redes sociais e a forma como lida com os comentários que recebe na internet. Em entrevista ao portal Splash, divulgada nesta quarta-feira, 7,ela contou que fica feliz quando recebe feedback das pessoas, mas também precisa lidar com haters.

Ao ser perguntada se a exposição vale a pena, ela disse: "Eu me questiono muito disso, principalmente quando eu estou na minha terapia ou na minha sessão com a psiquiatra, tendo as minhas crises. Vai ser tão mais fácil se eu for por um caminho convencional... Só que aí eu recebo mensagens lindas e alguém me para na rua e fala 'cara, sério, muito obrigada'"; confira mais detalhes!

Leia também: Flávia Alessandra faz aparição rara com a mãe e a filha e fãs reagem: "Deusas"